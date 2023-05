Klima-Blockade in Den Haag eskaliert: Polizei nimmt mehr als 1500 Teilnehmer fest

Von: Christina Denk

In Den Haag haben Mitglieder der Gruppe Extinction Rebellion eine Autobahn blockiert. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein und nahm Aktivisten fest – die reagierten mit ungewöhnlichen Methoden.

Den Haag – Die Gruppe Extinction Rebellion hat am Samstag (27. Mai) in Den Haag für Klimaschutz protestiert. Zum siebten Mal blockierten sie einen Streckenabschnitt einer Autobahn im Zentrum der Stadt. Die Polizei ging gegen die Protestaktion vor. Wasserwerfer wurden nach einer Vorwarnung eingesetzt. 1579 Menschen wurden festgenommen. Doch die Aktivisten hatten sich offenbar vorbereitet.

Polizei geht mit Wasserwerfern gegen Extinction Rebellion vor – Aktivisten tanzen einfach weiter

Rund 7000 Menschen sollen laut Extinction Rebellion am Samstag auf der Straße gewesen sein. Sie wollten gegen staatliche Subventionen für fossile Brennstoffe protestieren, so die Gruppe. Für ihre Blockade hatten die Klimaaktivisten die A12 im Zentrum von Den Haag ausgewählt, die am Parlament sowie zwei Ministerien vorbeiführt. „Es gibt eine große Unterstützung der Bevölkerung für echte Klima-Maßnahmen“, sagte Extinction-Rebellion-Sprecher Aaron Pereira der Nachrichtenagentur AFP. Die Teilnehmerzahl verdopple sich alle ein bis zwei Monate, so der Sprecher.

In Den Haag haben Aktivisten der „Letzten Generation“ eine Autobahn blockiert. Gegen die Wasserwerfer der Polizei reagierten sie mit Wasserpistolen und Badekleidung. © Phil Nijhuis/AFP

Offenbar hatten sich die Teilnehmer von Extinction Rebellion, die zunehmend Massenproteste statt Klebeaktionen veranstalten, darauf eingestellt, trotz Wasserwerfern die Straße nicht zu räumen. Videos auf Instagram zeigen, wie zahlreiche Teilnehmer mit Regenschirmen und Ponchos vor den Wasserwerfern sitzen blieben. Viele Anwesende tanzten außerdem in Badekleidung bei Sonnenschein unter den Wasserstrahlen. Ein Videoausschnitt zeigt gar einen Aktivisten in roter Badehose, mit Plakat und eigener kleiner Wasserpistole (siehe Video oben). Eine Aktivistin im Bikini zielte mit zwei kleinen Wasserpistolen auf die Wasserwerfer.

Sachbeschädigung und Bisse bei Extinction-Rebellion-Demo – Polizei nahm auch Schauspielerin fest

Auch wenn die Wasserpistolen erstmal harmlos wirken, nahm die Polizei bei der Protestaktion 1579 Menschen fest. Darunter waren auch Prominente, wie die Schauspielerin Carice van Houten, die durch ihre Rolle als Priesterin Melisandre in der Serie „Game of Thrones“ bekannt wurde. Auf Instagram teilte sie Mitschnitte, als die Polizei sie abführte. Die 46-Jährige durfte am Abend wieder nach Hause zurückkehren.

Extinction Rebellion Extinction Rebellion ist eine radikale Umweltschutzgruppe, die 2018 in London gegründet wurde. Sie hat es sich zur Ausgabe gemacht, durch zivilen Ungehorsam von Regierungen Maßnahmen gegen Artensterben und die Klimakrise zu erzwingen. Extinction Rebellion ist bekannt für schlagzeilenträchtige Aktionen, wie Proteste mit Kunstblut. Zuletzt stürmten Klimaaktivisten der Gruppe in Berlin das Hotel Adlon und zündeten Pyrotechnik. Zunehmend veranstaltet die Gruppe auch breite Proteste, wie Klimaschutz-Demonstrationen und kündigte einen vorübergehenden Stopp ihrer spektakulären Extinction-Rebellion-Aktionen an.

Ebenso erging es den meisten anderen der Festgenommenen. Sie seien schon bald wieder freigelassen worden, erklärte die Polizei. 40 der Festgenommenen würden aber unter anderem wegen Sachbeschädigung und Beleidigung strafrechtlich verfolgt. Einer der Aktivisten hatte den Angaben zufolge bei der Festnahme einen Polizisten gebissen. An dem Einsatz waren hunderte Polizisten beteiligt.

In Deutschland plant Extinction Rebellion als Nächstes eine Fahrraddemo in Nürnberg am 2. Juni, kündigt die Gruppe auf ihrer Website an. Die Aktionen der Gruppe scheinen also tatsächlich auch Massenprotesten zu weichen. Die Diskussionen um radikale Proteste hat in Deutschland indes die Gruppe „Letzte Generation“ abgelöst. Denn: Kommt das Verbot der „Letzten Generation“? (chd/dpa)