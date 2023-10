Sturm fegt über die Adria: Mittelmeer-Inseln vom Festland abgeschnitten – Urlauber sitzen fest

Von: Karolin Schäfer

Das „Land der 1000 Inseln“ wird einigen Urlaubern jetzt zum Verhängnis: Ein schwerer Sturm wütet vor Kroatien, der Fährverkehr muss eingestellt werden.

Zagreb – Malerische Strände und Küstengebiete, kristallklares Wasser und zahlreiche Sonnenstunden: Das lockt jährlich Millionen Urlauber an die Adria. Angesichts der Preis-Explosion in Kroatien wollen viele Urlauber aber nicht wieder kommen. Nun ist für Reisende und Anwohner Vorsicht geboten: Derzeit fegt ein schwerer Sturm über das Land auf der Balkanhalbinsel.

Sturm vom Mittelmeer trifft Kroatien: Fährverkehr eingestellt – Urlauber sitzen fest

Bereits am Freitag (20. Oktober) warnte das Unwetterwarnsystem Meteoalarm der EU vor Sturmböen. Ein heftiger Wind aus Richtung Süden fegte über das Mittelmeer und sorgte für meterhohe Wellen. Dem örtlichen Nachrichtenportal Morski.hr zufolge, soll der Wind sogar orkanartige Geschwindigkeiten erreicht haben.

Sicherheitshalber stellten deshalb zahlreiche Reedereien den Betrieb ein. Zum Nachteil vieler Besucher und Anwohner: Einige kroatische Urlaubsinseln waren nahezu vom Festland abgeschnitten. Fähren und Katamarane fuhren hier zeitweise also nicht. Das betraf unter anderem die Inseln Lošinj, Drvenik Mali und Korčula. Auch vom Fährhafen Porozina auf der Insel Cres kamen die Menschen nicht mehr weg, da eine der Hauptverbindungen zum Festland gestoppt wurde.

Unwetter toben in Kroatien: Heftige Winde fegen über Küstenstadt

Bilder und Videos aus der Stadt Zadar an der dalmatinischen Küste in den sozialen Medien zeigten, wie heftige Windböen über die Küstenstadt fegten. Wellen peitschten gegen den Hafen und traten stellenweise über das Ufer.

Angesichts der starken Winde wurde die dritte Radio-Regatta in Zadar abgesagt. Zunächst waren die Mannschaften trotz rauer See gestartet. Der stürmische Wind habe es aber schließlich nicht erlaubt, das Rennen fortzusetzen. Morski HR zufolge gab es deshalb dieses Mal keinen Sieger.

Unwetter in Kroatien geht weiter: „Sturzfluten, Sturmböen und Hagel“ möglich

Auch am Samstag (21. Oktober) geht das stürmische Wetter weiter. So warnte Meteoalarm in der kroatischen Gespanschaft Šibenik-Knin vor schweren Gewittern. Örtlich seien „Sturzfluten, Sturmböen und Hagel“ möglich. Rund um die Stadt Gospić und der Gespanschaft Split-Dalmatien werden ebenfalls schwere Unwetter erwartet.

Der Fährverkehr wurde in einigen Regionen am Samstag erneut eingestellt, etwa zu den Inseln Vis und Biševo. Der sporadische Regen am Freitag sei nur ein Vorbote für die Wetter-Lage mit kräftigen Schauern am Samstag, meldete Morski.hr. Vor allem den Süden Kroatiens könnte es schwer treffen.

Am Sonntag (22. Oktober) beruhigt sich das Wetter dann allmählich wieder, prognostizierte Meteorologe Dragoslav Dragojlović gegenüber dem kroatischen Rundfunk HRT. Lediglich in den Bergregionen könnte es weiter regnen. Auch am Montag (23. Oktober) bleibt es weitgehend ruhig, während am Dienstag (24. Oktober) wieder starker Wind aus Richtung Süden aufkommt. Kürzlich sorgten die Preise in Kroatien für Wirbel. (kas)