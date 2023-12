„Sadistische Persönlichkeit“: Mutter soll Sohn (12) über Wochen in Hundebox gequält haben

Von: Karolin Schäfer

Drucken Teilen

Wegen versuchten Mordes steht eine Mutter in Österreich vor Gericht. Sie soll ihr Kind schrecklichen Qualen ausgesetzt und es eingesperrt haben.

Krems – Die Staatsanwaltschaft fordert die Höchststrafe in Österreich für eine Mutter, die über Wochen ihren damals 12-jährigen Sohn misshandelt haben soll. Dabei hatte sich offenbar Unterstützung von einer Freundin.

Mutter aus Österreich soll Kind gequält haben – Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Im Sommer 2023 wurde der Fall bekannt. Allerdings nur, weil die 33-jährige Mutter Beschwerde gegen die verhängte Untersuchungshaft einlegte – ohne Erfolg. Eigentlich wollten die Behörden den Fall bis zum Prozess unter Verschluss halten. Mittlerweile wurden die beiden Frauen festgenommen. Nun muss sich die Mutter des Jungen wegen Quälens, Freiheitsentziehung und versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Wie heute.at berichtete, fordert die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe. Ihrer Freundin im Alter von 40 Jahren drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis wegen Beihilfe.

Die mutmaßliche Kindesmisshandlung wird vor dem Landesgericht Krems in Österreich verhandelt. © Ernst Weingartner/imago

Ein Gutachten kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass die beiden Angeklagten nicht zurechnungsfähig sind, weshalb eine Unterbringung in einer forensischen Einrichtung empfohlen wird. Die Frau habe eine „gravierende psychische Störung“ in Verbindung mit einer „offensichtlich vorliegenden sadistischen Persönlichkeit“, hieß es in einer Mitteilung des Gerichts.

Mutter hielt mutmaßlich ihren eigenen Sohn wochenlang in Hundebox

Doch was war passiert? Die 33-Jährige soll ihre Mutter im Jahr 2019 und damit eine enge Bezugsperson verloren haben, berichtete die Kronen Zeitung. Später habe sie die 40-Jährige kennengelernt, die zuvor von ihrem Mann verlassen worden war. Angesichts ihrer Schicksalsschläge verbündeten sich die beiden Frauen und ließen mutmaßlich ihre Verzweiflung an dem heute 13-jährigen Jungen aus.

Ab Sommer 2022 soll das Kind schrecklichen Qualen ausgesetzt gewesen sein, die sich später intensivierten. Die Freundin soll dabei der Mutter des Kindes Anweisungen gegeben haben, um den Jungen zu quälen, berichtete der Kurier. Sie soll das Kind zuletzt täglich geschlagen und „durch Zerren und gewaltsames Festhalten Hämatome“ zugefügt haben, erklärte der Oberste Gerichtshof.

Dem Heranwachsenden soll medizinische Versorgung verwehrt worden sein, zudem habe er in einer Hundebox (57 × 83 × 50 Zentimeter) schlafen und hungern müssen. Die Box sei mit Gegenständen beschwert und die Öffnung gegen die Wand gestellt worden, damit der Junge nicht entkommen konnte.

Mutter habe Sohn „täglich mehrfach mit kaltem Wasser übergossen“

Dem Gericht zufolge soll die Mutter zum Schluss versucht haben, ihren Sohn zu töten, „indem sie ihn täglich mehrfach mit kaltem Wasser übergoss und währenddessen für mehrere Stunden bei Minusgraden die Fenster der Wohnung öffnete“. Angesichts dessen sei seine Körpertemperatur in einen lebensbedrohlichen Bereich auf 26,8 Grad gesunken. Er sei ins Koma gefallen.

Eine Sozialarbeiterin soll den 13-Jährigen später gerettet haben, der Ende November 2022 ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Zwar gehe es dem Jungen körperlich wieder besser, schilderte Polizeisprecher Johann Baumschlager gegenüber der Kleinen Zeitung. Doch er habe vor allem „schwere seelische Verletzungen davongetragen“. Seine Mutter leide dagegen unter einer „gravierenden psychischen Störung“ in Verbindung mit einer „offensichtlich vorliegenden sadistischen Persönlichkeit“, so das Gericht.

Die beiden Angeklagten befinden sich laut heute.at derzeit in einer forensischen Einrichtung in Asten. „Meine Mandantin bereut ihre Taten zutiefst. Sie war sich lange nicht der Tragweite ihres Handelns bewusst“, zitierte heute.at die Anwältin der Mutter. Auch der Anwalt der Freundin äußerte sich: „Meine Klientin hatte keine Ahnung, in welchem Ausmaß der Bub gequält wurde.“ Im Januar 2024 wird das Ergebnis einer Expertenkommission zum Fall wegen der möglichen Versäumnisse von Schule und Jugendhilfe erwartet.

Kürzlich wurde bekannt, dass ein Vater seine eigene Tochter jahrelang missbraucht haben soll. Derweil will Bayerns Justizminister Missbrauch eindämmen und eine Lücke im Strafrecht schließen. (kas)