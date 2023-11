Nur wenige Tage vor seiner Hochzeit: Sechsfacher Familienvater stirbt bei tödlichem Unfall

Von: Karolin Schäfer

Ein 34-jähriger Mann stirbt bei einem Autounfall. Zurück bleiben seine Verlobte und sechs Kinder. Die Hintergründe sind noch unklar.

Grabau – In Schleswig-Holstein ereignete sich ein schwerer Unfall. Dabei kam ein 34-jähriger Familienvater ums Leben. Zurück lässt er seine Partnerin, die er wenige Tage später eigentlich heiraten wollte, sowie sechs Kinder. Mit einer Spendenaktion hofft die Familie auf Unterstützung.

Familienvater stirbt bei Unfall: Auch 11-jähriger Sohn wird schwer verletzt

Wie die Polizei in einer Erklärung mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am 19. Oktober. Der Familienvater befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem VW Golf auf der Landstraße 226, sein elfjähriger Sohn saß auf dem Beifahrersitz. Das Auto fuhr aus Bad Oldesloe kommend in Richtung Grabau. Doch plötzlich geriet der Golf auf die Gegenfahrbahn und krachte mit einem entgegenkommenden LKW zusammen.

Der 34-Jährige starb nach Polizei-Angaben noch an der Unfallstelle. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Junge in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Lastwagens erlitt keine Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun die Unfallursache.

Tödlicher Unfall kurz vor der Hochzeit: Vater lässt Frau und sechs Kinder zurück

Für die Familie ist das ein großer Schock. Zwar kommt der Elfjährige mit einem gebrochenen Arm davon, den Vater verliert er jedoch. Nur fünf Tage nach dem Unfall wollte dieser seine Partnerin heiraten. Die Verlobte ist nun mit den Kindern auf sich allein gestellt. Zudem pflegt die Familie noch den dementen Großvater.

Der 34-jährige Thiemo Ramm lässt seine Partnerin und sechs Kinder zurück. © Montage: Julian Stratenschulte/dpa; Screenshot/gofundme.com/f/thiemo-todlich-verungluckt

Mit einer Spendenaktion will die Familie zumindest ihre finanzielle Lage aufbessern. „Über jede Hilfe ist die Familie dankbar“, schreibt die Organisatorin der Aktion, offenbar eine Freundin der Mutter, auf der Spendenplattform gofundme. Das Haus sei renovierungsbedürftig, auch die Tagesbetreuung für den Großvater und die Beerdigung seien teuer.

Bilder und Updates der Angehörigen halten die Spender auf dem aktuellsten Stand. Zur Beerdigung des Vaters am 10. November ließen sie rote Luftballons in Herzform steigen. „Heute nehmen wir Abschied“, heißt es dazu. Zuvor zeigten Aufnahmen, wie die Kinder den Sarg des Vaters mit bunter Farbe bemalten.

6-facher Vater stirbt kurz vor Hochzeit: Fast 20.000 Euro bei Spendenaktion gesammelt

Fast 20.000 Euro von mehr als 500 Menschen sind mittlerweile über die Spendenplattform zusammengekommen (Stand: 22. November). Mit der ersten Spende wurde für einen der Söhne ein neuer Spielzeugtraktor gekauft. „Damit fährt er nun immer zu Papa.“

Der Familienvater hatte zuvor als Lohnunternehmer in der Landwirtschaft gearbeitet, berichtete das Hamburger Abendblatt. Von zwei Kindern sei er der leibliche Vater. Die anderen vier stammten aus einer vorherigen Beziehung seiner Partnerin. Kürzlich ereignete sich auch in Nordhessen ein schwerer Unfall. Dabei stirbt ein Pferd. Ein Passant hatte zuvor sogar vor frei laufenden Pferden nahe der Unfallstelle gewarnt. (kas)