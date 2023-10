Jäger macht grausigen Fund in Tirol: Hirsche enthauptet und Kadaver zurückgelassen

Von: Moritz Bletzinger

Wilderer waren wohl auf Trophäen aus: Im Tiroler Schattwald fand ein Jäger zwei enthauptete Hirsche in seinem Revier. (Symbolbil) © IMAGO/imageBROKER/Kurt Kracher

Die Köpfe samt Geweih weg, die toten Körper noch im Wald. Ein Jäger in Tirol hat zwei tote Hirsche gefunden, fachmännisch enthauptet. Die Polizei sucht Zeugen.

Reutte – Fürchterlicher Fund an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Im Schattwald in Tirol stieß ein Jäger am Samstag (14. Oktober) auf zwei Hirschkadaver ohne Kopf. Unbekannte müssen die Tiere in den Tagen zuvor enthauptet und die Körper zurückgelassen haben.

Hirsche in Tirol enthauptet: Wilderer sind offenbar Profis – Tiere starben wohl nach Brunftkampf

Immerhin: Die Tiere scheinen nicht von Menschen getötet worden zu sein. Wie österreichische Medien berichten, starben beide Hirsche offenbar in Folge eine Revier- oder Brunftkampfes. Dass Unbekannte ihre Köpfe abtrennen und stehlen, bleibt natürlich grausig. Und: Streng verboten.

Bei den Wilderern dürfte es sich um Profis handeln. Die Hirschköpfe wurden fachmännisch abgetrennt, vermutlich, um sie als Trophäen auszustopfen, schreibt krone.at.

Tiroler Polizei bittet um Hinweise – Hirsche ohne Kopf im Schattwald gefunden

Jetzt ermittelt die Polizeiinspektion Grän. Zwischen dem 4. und 14. Oktober dürften die Tiere enthauptet worden sein. Ihre Kadaver wurden im Schattwald an der Böschung zur Tannheimer Straße gefunden. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch entgegen. Unter der: 0664 591 33 7153.

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich im Dezember im Ebersberger Forst ereignet, hier trennten Wilderer einem Rehbock den Kopf ab. Noch schlimmer für eine Frau aus Thüringen: Sie fand ihren Hund ohne Kopf und Schwanz im Garten. (moe)