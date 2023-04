Wetter in Deutschland: Schnee an Ostern? Experte mit Feiertags-Prognose

Die Wetterlage in Deutschland ist zum Osterfest zweigeteilt: Teilweise sind Temperaturen bis zu 20 Grad möglich, in manchen Regionen könnte es hingegen weiße Ostern geben.

München - Weiße Weihnachten sind beliebt, auf weiße Ostern hingegen würden die meisten Menschen in Deutschland wohl gerne verzichten. Die Karwoche wird kalt, in manchen Regionen könnte zum Osterfest in diesem Jahr eine dünne Schneeschicht liegen, meint Wetter-Experte Jan Schenk.

Ostern 2023: So wird das Wetter in Deutschland

In der Karwoche purzeln die Temperaturen in den einstelligen Bereich und deutschlandweit sind Schneefälle zu erwarten, so Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel. Zu Ostern klettert das Thermometer wieder nach oben, allerdings kann es in manchen Regionen Deutschlands auch am Ostersonntag (9. April) und Ostermontag (10. April) zu Nachtfrost kommen.

Nach Einschätzung des Meteorologen ist die Wetterlage in der Bundesrepublik dann zweigeteilt: Während den Westen Warmluft erreicht und damit ortsweise bis zu 20 Grad möglich sind, bleibt es im Osten Deutschlands mit Temperaturen von maximal zehn Grad vergleichsweise kalt. Im östlichen Teil des Erzgebirges in Sachsen könnte es in diesem Jahr sogar weiße Ostern geben. Mit Sicherheit lässt sich dies jedoch noch nicht sagen, schränkt Wetterexperte Schenk selbst ein.



Der Meteorologe wagt mit seiner Prognose zum Osterfest einen weiten Blick in die Zukunft. Zum Vergleich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) blickt in seiner Wetter-Vorhersage maximal zehn Tage voraus. Schneeprognosen gelten zudem als besonders schwierig, wie auch der DWD bestätigt.

Wie wahrscheinlich ist Schnee zum Osterfest?

Historisch gesehen ist Schnee zu Ostern selten. Einer Auswertung der Jahre 1950 bis 2020 von Kachelmannwetter zufolge lag am Ostersonntag zuletzt im Jahr 2013 Schnee in Deutschland: in München war die Schneedecke damals einen Zentimeter dick, in Berlin waren es sogar neun Zentimeter. Um einen weißen Ostermontag zu finden, muss man bis ins Jahr 1978 zurückreisen. Damals lagen in München zwei Zentimeter Schnee.

Dass es in diesem Jahr in manchen Regionen weiße Ostern gibt, ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. 2023 hat in puncto Wetter bereits einen Rekord aufgestellt: Deutschland hat den nassesten März seit mehr als 20 Jahren erlebt. Wie der DWD berichtete, fiel nach vorläufigen Berechnungen in dem Monat so viel Niederschlag wie in keinem Vergleichsmonat seit 2001, an zwei von drei Tagen regnete es.