Plötzlicher Wetter-Umschwung mit Temperaturen bis 15 Grad – in diesen Regionen droht Hochwasser

Von: Karolin Schäfer

Die Temperaturen werden milder als für die Jahreszeit üblich. Und das nach dem Schnee-Chaos zuletzt. Das Tauwetter kann zu Überschwemmungen und Erdrutschen führen.

Kassel – Der Winter brachte in seinen ersten Tagen viel Schnee und eisige Temperaturen nach Deutschland. Das Wetter ändert sich in den kommenden Tagen allerdings schlagartig. Statt weißer Winterlandschaft soll es viel Regen und teils sogar Hochwasser geben.

Die milderen Temperaturen, anhaltender Regen und schmelzender Schnee erhöhen vielerorts die Hochwassergefahr. © Thomas Warnack/dpa

Milde Temperaturen lassen Schnee schmelzen: Tauwetter sorgt für Hochwasser-Gefahr

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bringen Tiefdruckgebiete sehr milde und feuchte Luft in die Bundesrepublik. Die milde Atlantikluft sorgt also vorerst für unbeständiges Wetter. Auch Meteorologe Dominik Jung von wetter.net zufolge könnte es jetzt recht mild werden – aber auch stürmisch. Der DWD warnte am Sonntag in weiten Teilen des Landes vor Sturmböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde.

Besonders im Süden und Norden des Landes könnte es einige Grad zu warm für die aktuelle Jahreszeit werden, so Jung. Vor allem zu Beginn der Woche sollen die Temperaturen steigen, dem Wetter-Experten zufolge sogar stellenweise bis zu 15 Grad. Frost muss immer erstmal nicht befürchtet werden.

So geht das Wetter laut DWD in den kommenden Tagen weiter:

Tag Höchstwerte Sonntag (10. Dezember) 3 bis 12 Grad\t Montag (11. Dezember) 5 bis 14 Grad Dienstag (12. Dezember) 7 bis 14 Grad Mittwoch (13. Dezember) 7 bis 12 Grad

Hochwasser-Gefahr und kräftiger Regen: Diese Regionen sind betroffen

Das Tauwetter kann in einigen Regionen allerdings zu Hochwasser führen. Zudem setzt im Schwarzwald und an den Alpen anhaltender Regen ein, die Schneefallgrenze steigt teils auf 2000 Meter, informierte Meteorologe Sebastian Schappert vom DWD. Am Alpenrand könnten die Regenfälle sogar bis Mittwoch (13. Dezember) anhalten. Im Allgäu dürften dann über 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter die Pegel von bereits gut gefüllten Flüssen und Bächen steigen lassen.

So rechnen Behörden in mehreren Regionen mit Hochwasser. In Bayern werden in Ober- und Mittelfranken am Sonntag kleinere Überschwemmungen erwartet, teilte der Hochwassernachrichtendienst (HND) des Landes mit. Am Main-Nebenfluss Itz könnten bei Schenkenau auch bebaute Flächen betroffen sein. Das sei in dieser Jahreszeit jedoch „nichts Ungewöhnliches“, sagte ein HND-Sprecher der dpa. Erst am Mittwoch soll das Tauwetter im Süden nachlassen.

Auch in Hessen wird mit steigenden Wasserständen gerechnet. Zehn Pegel hatte am Sonntag bereits die Meldestufe eins überschritten, gab das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie bekannt. Vereinzelt könne im Verlauf des Tages auch die Meldestufe zwei erreicht werden. Das entspreche einem größeren Hochwasser, einzelne Gebäude seien gefährdet. Betroffen seien vor allem der Rhein, das Lahngebiet, die Oberläufe der Fulda, die Werrazuflüsse und die Gewässer in Südhessen. Aber auch für kleinere Gewässer in anderen Regionen sind Meldestufenüberschreitungen nicht auszuschließen.

In diesen Regionen rechnen die Behörden ebenfalls mit Überschwemmungen und Hochwasser:

Baden-Württemberg: Oberschwaben und einzelnen Donauzuflüssen

Sachsen-Anhalt: Altmark und einige Flüsse im Harz

Wetter-Winter legt Pause an: Steigt nach milder Phase die Chance auf weiße Weihnachten?

Der Winter legt vorerst also eine Pause ein. „Statt Schal und Mütze sind wieder Gummistiefel und Friesennerz angesagt“, so DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn. „Besondere Vorsicht ist an Flüssen und Bächen im Süden des Landes geboten.“

Vom 19. bis 25. Dezember hingegen scheint die warme Phase dann vorbei zu sein, prognostiziert Jung mit Blick auf das europäische Wettermodell vom ECMWF. Zu Weihnachten sei also eine kühle Wetterlage mit Schnee denkbar. Auch für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr „sieht es spannend“ und ähnlich kühl aus, sagte der Meteorologe. Lediglich im Norden und äußersten Süden könnte etwas kälter als üblich werden. (kas/dpa)