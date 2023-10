Großzügig oder eklig? Frau verschenkt Spitzen-Schlüpfer auf der Straße: „Natürlich nie getragen“

„Viel Spaß damit“: Rosa-Spitzenhöschen für „liebe Mitmenschen“ zu verschenken. Foto auf der Plattform Reddit sorgt für Diskussionen. © Screenshot Reddit

Etwas auf der Straße zu verschenken, finden viele ganz nett. Ein Zettel mit Unterwäsche löst dagegen gemischte Reaktionen aus.

München – Ein ausrangiertes Sofas oder eine Kiste Bücher auf dem Gehweg mit einem Zettel „zu verschenken“ gehören in vielen Großstädten inzwischen schon fast zum Flair. Selbst wenn diese Art der Zweitverwertung auf dem Gehweg schon eher ein Dorn im Augen der Städte ist. Nach dem Motto: Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder, was er wegwerfen möchte, einfach auf die Straße stellt.

Großzügig oder eklig? Frau verschenkt Spitzen-Schlüpfer - Zettel sorgt für Aufsehen

Nun, in diesem Fall ist es keine Couch, sondern ein Zettel mit zwei Spitzen-Schlüpfern, die an einer Hausmauer befestigt sind. Ein Foto davon hat ein Nutzer auf der Plattform Reddit mit dem Titel „Natürlich nie getragen“ gepostet. In den Kommentaren nehmen die Diskussionen dann doch eher eine ungeahnte Richtung an.

„Hallo liebe Mitmenschen, ich habe Unterhosen in der falschen Größe gekauft (M)... und bin auch eigentlich gar nicht der Rosa-Blumen-Typ. Und da dachte ich mir, dass ich der Umwelt & irgendjemanden da draußen auf diese Weise eine kleine Freude bereiten kann :) Ich habe sie natürlich nie getragen!“, ist auf dem Zettel in passender rosa Handschrift zu lesen.

„Natürlich nie getragen“ – Frau verschenkt Spitzen-Schlüpfer auf der Straße

Wo dieses Zettel-Foto geknipst wurde, bleibt in dem Reddit-Post offen. Sonstige Angaben lassen sich nicht überprüfen. Ob hinter dem Angebot eine Frau steckt, lässt sich nur vermuten. Allerdings ist der Zettel mit den beiden „Unterhosen“ an der beigen Hausfassade ein echter Hingucker. Die knalligen Barbie-Farben fallen einfach auf. Obwohl, die zu verschenkenden Spitzenhöschen gleichzeitig viele Menschen wahrscheinlich schon auch irritieren.

Bei Unterwäsche aus zweiter Hand sehen wohl die meisten von uns Rot statt Rosa. Dass die Käuferin oder der Käufer schriftlich versichert, die beiden Teile Größe M „natürlich nie getragen“ zu haben, macht es da kaum besser. Ungetragen oder getragen, ist jedoch auch eine Frage, die die Nutzer der Plattform Reddit besonders umtreibt.

„Nie getragen jaja. Als ob sie nicht wenigstens probiert hat, ob sie doch passen“, schreibt einer.

Eine Nutzerin schreibt: „Normale Menschen ziehen aber ihre normale Unterwäsche nicht aus, wenn sie neue anprobieren.“ Und für die nicht normalen gäbe es da einen Plastikstreifen, damit die Unterhose nicht verschmutze, erklärt sie weiter.

Spitzenunterhöschen zu verschenken: schräges Angebot oder einfach daneben?

Warum tauscht der „Ich-bin-nicht-der-Rosa-Blumen-Typ“ die beiden Unterhosen dann nicht einfach um? Die Rechtslage ist laut der Verbraucherzentrale Brandenburg beispielsweise selbst bei online bestellter Unterwäsche eindeutig: „Eine Anprobe von Unterwäsche führt nicht dazu, dass das Widerrufsrecht erlischt.“ Es gäbe für Kunden auch in einem Geschäft die Möglichkeit, BHs anzuprobieren. Wäscheschutzfolien sollten bei der Anprobe natürlich nicht beeinträchtigt oder entfernt werden. Wie bei einer Anprobe seien Gebrauchsspuren zu vermeiden.

Statt eines Umtauschs hängen die beiden rosa Höschen nun an einer Hauswand. Wer sich durch die Kommentare zum Post scrollt, erfährt beim Thema Unterhosen zudem von skurrilen Geldquellen. Schlüpfer dürften dann jedoch keinesfalls brandneu sein, heißt es da, dann ließe sich damit durchaus Geld machen. Offenbar ein starkes Indiz für die Reddit-Community, dass es sich in diesem Fall, eher doch um „natürlich nie getragene“ Exemplare handelt. Neben Zetteln sind es oft Schilder, die für Gesprächstoff im Internet sorgen. (ml)