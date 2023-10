Schafe fressen 300 Kilo Cannabis und sind „glücklich“ wie nie

Von: Anna-Lena Schüchtle

Eine Herde Schafe in Griechenland verdrückte 300 Kilogramm Gras - und war danach „glücklich“ wie nie. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Einer Herde Schafe steigt ein ganz besonderer Geruch in die Nase. Sie verdrücken 300 Kilogramm Gras – und sind danach nicht nur satt, sondern auch „glücklich“.

Almyros - Schon unsere frühen Vorfahren berauschten sich bereits mit Pilzen, durch deren psychedelische Wirkung sie in schamanisch religiösen Ritualen versuchten, Kontakt zu den Göttern und Naturgeistern aufzunehmen. Auch wenn heutzutage der Verzehr und Gebrauch der meisten Rauschmittel aufgrund der mit ihnen verbundenen Gefahren verboten ist, kommt die Wissenschaft nicht umhin zu sagen: Die Geschichte der Menschheit war seit Anbeginn auch eine Geschichte der Drogen.

Doch ist es wirklich nur der Homo Sapiens, der nach dem Kick des Rausches sucht? Nicht im Geringsten. Im Tierreich stellen wir beileibe keine Ausnahme dar. So lecken Delfine ganz gerne mal an einem Kugelfisch, um sich durch dessen Nervengift in eine Art High-Zustand zu versetzen. Rentiere naschen von Fliegenpilzen, die bei ihnen eine LSD-artige Wirkung hervorrufen. Und auch unsere nächsten Verwandten – die Menschenaffen – sind der berauschenden Wirkung von Alkohol etwa in Form von Palmsaft nicht abgeneigt. Erst dieses Jahr gingen 200 Schwäne durch die Medien, die sich auf einem Mohnfeld zudröhnten.

Auf der Suche nach Essbarem: Schafe fressen 300 Kilogramm Cannabis

Eher unbeabsichtigt erlebte nun jedoch auch eine Schafherde in Griechenland ihren vermutlich ersten Rausch. In der Region Thessalien fraßen die Tiere nämlich Gras, das sich als alles andere als normal herausstellen sollte.

Die hungrigen Tiere waren nach einem schlimmen Unwetter und extremem Niederschlag vermutlich auf der Suche nach etwas zu Fressen gewesen, als ihnen in der Nähe eines Gewächshauses ein ganz besonderer Duft in die Nase stieg. „Es scheint, dass die armen Dinger nach etwas Essbarem gesucht haben, denn durch die Überschwemmung ist das Heu verdorben“, berichtete Jannis Burunis gegenüber dem griechischen Sender „Mega“. Dem Griechen gehört eigenen Angaben zufolge die größte Produktion für medizinisches Gras in ganz Südosteuropa. „Die Schafe haben den Hanf gerochen und sind über den Stacheldraht gesprungen.“

Schafe fressen Cannabis: „Tiere waren mindestens zwei Tage lang glücklich“

Im Gewächshaus verspeisten die hungrigen Tiere sage und schreibe 300 Kilogramm Cannabis, was nicht folgenlos blieb. „Mir geht es sehr gut, aber besser geht es den Schafen, die voller Wahnsinn sind. Die sehen alles schön“, so Jannis Burunis amüsiert. „Die Tiere waren mindestens zwei Tage lang glücklich und gaben sehr gute Milch.“ Was im ersten Moment amüsant klingt, ist jedoch nur eine tragisch-komische Folge dessen, was das immer häufiger werdende Extremwetter mit sich bringt.

Schlimme Hitzewellen, Trockenheit und Waldbrände gefolgt von extremem Niederschlag und Überschwemmungen in Griechenland hinterließen Teile des Landes in Trümmern. Das schwere Unwetter kostete vor allem in der Region Thessalien nicht nur zahlreiche Menschen- und Tierleben, sondern zerstörte außerdem unzählige Häuser und Anbauflächen für die Landwirtschaft und Ernten. So erging es auch Jannis Burunis. „Wir haben eine Hitzewelle durchgemacht und 20 Prozent unserer Produktion verloren, dann kamen die Überschwemmungen und wir haben 80 Prozent unserer Produktion verloren“, erzählte er „Mega“. Dennoch scheint er gegen die Schafe, die sich in seinem Gewächshaus satt gefressen haben, keinen Groll zu verspüren. Am Ende wurden er und seine Kollegen sogar etwas wehmütig, als sie die Tiere weiterziehen lassen mussten.