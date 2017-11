Niederländische Polizei stellt 1000 Kilogramm Kokain sicher

Die niederländische Polizei hat bei zwei Einsätzen insgesamt rund 1000 Kilogramm Kokain sichergestellt.

Rotterdam - Die Drogen hätten einen Verkaufswert von etwa 24 Millionen Euro, teilte die Polizei am Freitag in Rotterdam mit. In der Nacht zum Freitag hatten Ermittler in einer Lagerhalle bei Delft etwa 600 Kilogramm Kokain gefunden. Die Polizei nahm drei Personen fest.

Bereits im Oktober waren rund 400 Kilogramm der Droge im Rotterdamer Hafen in einem Container aus Brasilien entdeckt worden. Die Polizei hatte diesen Fund allerdings mit Hinweis auf laufende Ermittlungen bislang geheim gehalten. Ob beide Fälle miteinander verbunden sind, war zunächst unklar.

dpa