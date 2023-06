Obwohl ihn ein Bär skalpierte: Tierfilmer Andreas Kieling kritisiert Wolf-Gegner – „Wie eine Sekte“

Von: Lia Stoike

Andreas Kieling ist für seine Tier- und Naturdokumentarfilme bekannt. Jetzt hat er ein Video-Statement zum Thema „Wolf“ auf Instagram veröffentlicht. (Archivbild/Symbolbild) © dpa/Andreas Kieling/Imago/imagebroker; Kreiszeitung-Fotomontage

Erst kürzlich wurde der Tierfilmer Andreas Kieling von einem Bären attackiert. Jetzt spricht er sich für den Wolf in Deutschland aus und kritisiert Wolfsgegner.

Niedersachsen – Vor wenigen Wochen saß der Tier- und Naturdokumentarfilmer Andreas Kieling mit einem dicken Verband auf dem Kopf vor seiner Kamera. Er erzählte, dass ihn während Filmarbeiten ein Bär attackiert habe. Dieser habe ihm die Kopfhaut abgerissen. Dennoch verteidigte Kieling das Tier. Schließlich sei er in den Lebensraum des Bären eingedrungen. Jetzt spricht er sich auch für den Wolf aus und kritisiert jene, die ihn nicht in Deutschland wollen.

Tierfilmer Andreas Kieling kritisiert Wolf-Gegner: „Wird als Feindbild gepflegt“

„Der Wolf wird nun mal leider in Deutschland als Feindbild gepflegt“, sagt Natur- und Tierfilmer Andreas Kieling in einem Video auf Instagram und Facebook. In den Aufnahmen erklärt er seine Sichtweise zum Raubtier. Demnach sei es eine nicht enden wollende Geschichte, auch in anderen Ländern. Er finde das sehr, sehr traurig. Vor allem angesichts dessen, dass viele Schafe jährlich einfach so verenden oder Lebensmittel, die unter hohem Energieaufwand produziert werden, täglich weggeworfen werden.

Wichtig sei aus Kielings Sicht deshalb, dass man „aufklärt, aufklärt, aufklärt, aufklärt“. Hier sei seiner Meinung nach noch Arbeit zu leisten, um ein besseres Bild von dem Raubtier zu erzeugen. Das sei nicht leicht. „Manchmal redet man da gegen Wände. Das ist wie so eine Sekte, kommt man nicht ran.“ Wolfsgegner würden an der Realität vorbei agieren. Ob diese Aussagen dazu beitragen, Brücken zwischen den zwei extremen Lagern zu schlagen, ist fraglich.

Kieling fährt fort, Wölfe seien „sehr sozial“ und „dem Mensch sehr ähnlich“. Da könnte sich der Mensch laut dem Tierfilmer eine Scheibe von abschneiden. Ähnlicher Meinung ist auch Dr. Antje Oldenburg vom Nabu Heidekreis. Vor wenigen Wochen interviewte kreiszeitung.de die Nabu-Sprecherin. Auch sie empfindet den Diskurs zum Thema „Wolf“ als „sehr unbefriedigend“. Kritisch sieht sie die oft sehr emotionale Pro-Contra-Schiene, auf der sich die Debatte um das Tier oft bewege. Aus Oldenburgs Sicht gehöre der Wolf nach Niedersachsen.

Tierfilmer Andreas Kieling kritisiert Wolf-Gegner – ähnlich wie die Nabu-Sprecherin im Heidekreis

Was beide Wolf-Befürworter nicht in den Blick nehmen, ist der enge Bezug, den Landwirte, aber vor allem Privathalter zu ihren Tieren haben. Insbesondere, wenn es Tiere von Hobbyhaltern trifft, ist eine emotionale Komponente in der Debatte nicht auszuklammern. So war es beispielsweise auch im Falle dieser Pferdebesitzerin, deren fünf Pferde vom Wolf attackiert und eines lebendig angefressen wurde.

Trotz Kritik von Andreas Kieling: Emotionale Komponente bei Wolf-Debatte nicht außer Acht lassen

Oftmals ist es besonders private Pferdehaltern aus finanziellen Gründen nicht möglich, ihre Tiere adäquat zu schützen. Deiche werden vor allem von Schafen gepflegt, deren Besitzer nicht hauptberuflich Schafzüchter sind. Aus diesem Grund und, weil er das Leid seiner Schafe nicht mehr ertragen konnte, die nach Wolfsangriffen starben, sah sich dieser Schafhalter aus Niedersachsen gezwungen, seine Tiere abzugeben. Aus diesem Grund gingen erst kürzlich mehr als 3000 Menschen in Ostfriesland gegen den Wolf auf die Straße.



Obwohl sich viele Instagram-Nutzer mit Kielings Video identifizieren können und manche sogar finden, dass es in der Politik mehr Menschen wie Kieling zurate gezogen werden müssten, findet es nicht nur positiven Anklang. „Was für ein unfassbarer Blödsinn“, schreibt ein Nutzer. Niemand sei gegen den Wolf, aber gegen die selbsternannten „Gutmenschen“. Das Problem sei die schier gewollte Massenvermehrung des Wolfes. Ein Mann schreibt in ihrem Kommentar unter dem Video: „Ich wünsche Ihnen, dass sie einmal erleben dürfen, was für ein Leid bei einem Wolfsriss ausgelöst wird.“ Er meint damit jenes, von gerissenen Tieren, die erst Tage später mit enormen Verletzungen gefunden werden und dann eingeschläfert werden müssen. Die aktuellen Schutzmaßnahmen reichen seiner Meinung nach nicht aus. In einem Punkt, den die Instagram-Nutzerin aufführt, sich aber vermutlich alle einig: „Es braucht Lösungen.“