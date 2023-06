Brand in Tiroler Bahntunnel: 151 Zug-Fahrgäste evakuiert, 33 Verletzte

Von: Nadja Zinsmeister

Feuer im Tunnel: Nachtzug Nightjet mit 370 Passagieren musste evakuiert werden. © ZOOM.TIROL / APA / AFP

Großeinsatz am Mittwochabend in Tirol. Ein Nachtzug fing in einem Bahntunnel Feuer. Alle Fahrgäste mussten evakuiert werden.

Fritzens – In einem Bahntunnel nahe Fritzens im österreichischen Bundesland Tirol ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Mehr als 30 Menschen sind dabei verletzt worden. Die Leitstelle der Einsatzkräfte teilte in der Nacht zum Donnerstag mit, dass sich ein Nachtzug (Nightjet) der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) zu dem Zeitpunkt im Tunnel befand. Laut ÖBB hatte ein Oberleitungsschaden den Brand in dem Tunnel ausgelöst. Zuletzt ereignete sich in Österreich ein trauriger Zwischenfall im Bahnverkehr: Ein Bär wurde nahe der bayerischen Grenze von Zug überfahren.

Brand in Tiroler Bahntunnel: Einsatzkräfte evakuieren 151 Fahrgäste, 33 davon leicht verletzt

Bei dem Vorfall am Mittwochabend wurden alle 151 Fahrgäste bis kurz vor Mitternacht aus dem Zug evakuiert, wie das Land Tirol mitteilte. Der Nachtzug war ursprünglich von Innsbruck nach Hamburg und Amsterdam unterwegs gewesen. Die Rauchentwicklung im Tunnel gestaltete die Rettung der Passagiere schwierig. Laut Informationen der österreichischen Presseagentur APA war die Evakuierung nur mit Brand-Fluchthauben möglich.

Brand in Bahntunnel in Tirol (Österreich): Ein vollbesetzter Nightjet musste evakuiert werden. © ZOOM.TIROL / APA / AFP

Nightjet evakuiert: 151 Reisende im Zug nach Hamburg und Amsterdam

33 Menschen seien leicht verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden. Bei dem Vorfall seien rund 700 Einsatzkräfte im Einsatz gewesen. Zuvor waren die Einsatzkräfte wegen der Sitzplatz-Reservierungen von bis zu 370 Passagieren ausgegangen. Die Polizei hatte von rund 50 Leichtverletzten gesprochen.

Brand in Tiroler Bahntunnel löst Großeinsatz aus: Autos auf dem Zug offenbar Feuer gefangen

Die Ursache für den Oberleitungsschaden, der später den Brand auslöste, ist bislang unklar. Ersten Erkenntnissen nach habe durch den Schaden ein Auto auf einem Auto-Waggon des Zuges Feuer gefangen. Wie der Sender ORF und die Nachrichtenagentur APA weiter berichteten, sei eine Oberleitung auf Autos gefallen. Sie hätten anschließend Feuer gefangen. Der Zug fuhr zu diesem Zeitpunkt durch den Bahntunnel Terfens bei Fritzens.

Der Nachtzug konnte wegen des Feuers nicht mehr weiterfahren, gegen 21.00 Uhr wurde ein Großalarm ausgelöst. Für die evakuierten Fahrgäste seien Rettungszelte aufgestellt worden. Alle Menschen, die keine medizinische Versorgung benötigten, wurden mit Bussen nach Innsbruck gebracht, wo auch Schlafmöglichkeiten für alle Betroffenen organisiert wurden. Die ÖBB twitterten: „Die Rettungskette und Evakuierung haben gut funktioniert.“ Aktuell sei die Strecke im Tunnel gesperrt. (nz/dpa)