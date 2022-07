Nonne lässt Dreh platzen, als Models sich küssen: „Der Teufel“

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Nonne trennt zwei Frauen, die sich küssten. © Screenshot Instagram

Dass die katholische Kirche nicht der erste Anlaufpunkt für die LGBT+ Community ist, zeigte mal wieder ein Vorfall in Italien. Eine Nonne sah zwei Frauen, die sich küssten. Sie rannte zu den Frauen, um sie zu trennen.

Neapel - Während eines Shootings kam es zu einem Eklat mit einer Nonne. Als die zwei Schauspielerinnen und Models Serena de Ferrari und Kyshan Wilson sich während eines Drehs küssten, schritt eine Nonne ein. Sie lief auf die beiden zu und trennte die Frauen. Die Nonne war von dem, was sie sah, bestürzt und sprach von „Teufelswerk“. Die Models nahmen es mit Humor und lachten über die Situation. Auf Instagram teilte Serena de Ferrari ein Video des Vorfalls.

Nonne sieht zwei sich küssende Frauen und trennt sie

Als eine Nonne durch Neapels Straßen lief, traf sie wohl der Schlag. Sie sah sich zwei küssende Frauen, was zu viel für die ältere Dame war. Sie lief zu den Frauen und versuchte sie mit ihren Armen voneinander zu trennen, wie ein Video zeigte. Die zwei Models waren gerade am Set eines Drehs für das „not yet magazine“, als die Nonne einschritt. Das Video kommentierte Serena de Ferrari mit „God doesn’t love LGBT“, was übersetzt „Gott liebt keine LGBT“ heißt.

Als die Nonne die zwei Frauen voneinander wegdrängte, schrie sie: „Was macht ihr hier? Das ist Teufelswerk!“ Die Nonne bekreuzigte sich und sagte dabei: „Jesus, Joseph und Maria!“. Die Models nahmen es gelassen und lachten während des Einschreitens der Nonne über die Situation.

Nonne macht junge Menschen für das Coronavirus verantwortlich

Eine Visagistin, die während des Vorfalls am Set war, schilderte gegenüber dailymail.uk, wie es zu dem Einschreiten der Nonne kam: „Wir waren mit den beiden Models in einer kleinen Seitenstraße im spanischen Viertel von Neapel unterwegs, als plötzlich die Nonne vorbeiging. Sie fragte uns, ob wir an diesem Tag in der Messe gewesen sind, und als wir ‚Nein‘ sagten, fing sie an, junge Leute für das Coronavirus verantwortlich zu machen. Dann sah sie die beiden Models, die bereit waren, sich zu küssen, und dann rannte sie nach vorne, um sie zu trennen.“

Dass es auch anderes geht, zeigten über 400.000 Menschen am Wochenende in München. Auf dem Christopher Street Day demonstrierten die Besucher für Toleranz und gegen Diskriminierung. (vk)