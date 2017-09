Explosion? Nordkorea erneut von Erdstößen erschüttert 

Hier ein zweiter Bericht von dw zu dem Fall Mount Agnung: dw: Vulkan auf Bali brodelt "besorgniserregend" (22.09.2017) "Mit dem Vorspiel ist es nun wohl vorbei: Die Vulkanologen auf Bali rechnen nun jederzeit mit einer Eruption des Mount Agung. Der brodelnde Feuerberg hat bereits tausende Menschen in die Flucht geschlagen." "Der über 3000 Meter hohe Mount Agung im Distrikt Karangasem weist seit Tagen eine erhöhte Aktivität auf. Seit Freitagabend gilt die höchste Alarmstufe vier." "Regierung ordnete Massenevakuierung an" "Mehr als 14.000 Anwohner aus Dörfern in der Nähe des Vulkans haben mittlerweile ihre Häuser verlassen. Lastwagen der Regierung brachten sie in Notunterkünfte, die in Schulen, Sporthallen und auf dem offenen Feld eingerichtet wurden. Gut 10.000 Helfer seien mobilisiert worden, um bei der Evakuierung der Dörfer anzupacken, sagte Sutopo Nugroho von der Katastrophenschutzbehörde." "Rund 80.000 Menschen leben im näheren Umkreis von Mount Agung. Der Berg, etwa 75 Kilometer von dem Tourismuszentrum Kuta entfernt, ist den Einwohnern Balis heilig. Dort befindet sich der hinduistische Tempel Pura Basakih, der viele Altäre, Schreine und wertvolle Statuen enthält. Die Stätte ist das höchste hinduistische Heiligtum Balis. Dafür ist er auch unter ausländischen Urlaubern und Wanderern sehr beliebt."

_____________________________________________________________________________________________________________ Lasst uns nur hoffen und beten, dass diese ganzen Anomalien nichts mit Kims Bombe zu tun haben. Das wäre verheerend!

Weiterhin steht ein Vulkan auf Bali - das ebenfalls exakt auf dem pazifischen Feuerring liegt - unmittelbar vor dem Ausbruch! Evakuierung läuft, Sperradius von 12 Kilometern ist eingerichtet!! rp-online: Vulkan auf Bali brodelt - 11.000 Menschen verlassen ihre Häuser (23. September 2017 | 08.33 Uhr) "Jakarta. Auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali haben mehr als 11.000 Menschen aus Sorge vor einem Vulkanausbruch ihre Häuser verlassen. Zuletzt war Mount Agung im Jahr 1964 ausgebrochen." "Das teilte die örtliche Katastrophenschutzbehörde am Freitag mit. Der über 3000 Meter hohe Mount Agung zeigt seit der vergangenen Woche eine erhöhte Aktivität, am Freitagabend (Ortszeit) riefen die Behörden die höchste Warnstufe vier aus." "Der Vulkan ist bei Einwohnern und ausländischen Wanderern beliebt. Zuletzt war er in den Jahren 1963 und 1964 ausgebrochen, damals starben etwa 1500 Menschen. Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring. In dem Gebiet treffen verschiedene Platten der Erdkruste aufeinander, es kommt oft zu Erdbeben und vulkanischen Eruptionen. In Indonesien gibt es etwa 130 aktive Vulkane."