Nordsee-Strandbesucher macht potenziell lebensgefährlichen Fund: „Finger weg!“

Nur ein schöner Stein? Ein Nutzer hat im Internet stolz seinen Fund präsentiert, sehr zum Schrecken vieler anderer. Eine Expertin weiß Genaueres.

Nordsee – Schöne Steine vom Strand – für zahlreiche Meeres-Urlauber beliebte Andenken für zu Hause. Gerade die Nordsee ist bekannt dafür, dass sich Fossilien oder Bernstein an der Küste finden lassen. Manchmal ist es auch ein riesiges Skelett. Doch nicht jeder Fund ist auch ungefährlich. Das musste nun auch ein Nutzer auf Reddit feststellen, der dort stolz seinen Fund präsentierte.

„In der Nordsee gefunden, was könnte das sein?“, fragte Nutzer „HaruThePanther“ auf der Online-Plattform und zeigte einen merkwürdig aussehenden Stein in türkisen, blauen und gelben Farben, den jemanden in der Hand hält. Dabei auffällig: die zahlreichen verschiedenen Farbtöne und die gelben Ablagerungen, die sich um das Gestein legen.

Mann macht potenziell lebensgefährlichen Fund in Nordsee: „Finger weg!“

Die Meldung erregte Aufmerksamkeit, schnell füllte sich die Kommentarspalte. Dabei meinten viele gleich ausgemacht zu haben, worum es sich bei dem kuriosen Fund handeln könnte. „Der gelbe Teil könnte Phosphor aus alter Weltkriegsmunition sein. Sobald der trocknet, entzündet er sich selbst. Ist kein Spaß und wirklich sehr gefährlich“, lautet ein Kommentar.

Jemand pflichtet bei: „Ja gibt irre Verletzungen, wenn man das in die Hosentasche steckt. Brand kann man nicht löschen, dann fehlt richtig Gewebe.“ „Finger weg!“, schreibt ein anderer: „Bernstein oder Phosphor. Als Laie sieht beides sehr ähnlich aus.“ Ein anderer widerspricht: „Ich habe mein ganzes Leben Bernstein gesammelt und muss sagen, dass dies nicht in hundert Jahren ein Bernstein ist!“

Und ein Nutzer, der sich „HidekiIshimura“ nennt, ist sich sicher: „Das blau-grüne Zeug um den offensichtlichen Phosphor herum kann entweder Kupfer oder eine Kupferlegierung sein. Da das Zeug im Krieg verwendet wurde und diese Munition auch noch recht unverbraucht aussieht.“

Handelt es sich bei dem Fund um gefährlichen weißen Phosphor? Warnungen sind nicht unbegründet

Tatsächlich liegen nach Angaben des Umweltbundesamts 1,6 Millionen Tonnen konventioneller Munition und 5.000 Tonnen chemischer Kampfstoffe in Nord- und Ostsee – Altlasten des Zweiten Weltkrieges. Immer wieder warnen Experten und auch die Kurverwaltungen selbst davor, Phosphor mit Bernstein zu verwechseln. Häufig kommt es zu Unfällen.

Bis heute werden Stücke von Weltkriegsmunition vom Meeresgrund an die Strände von Nord- und Ostsee gespült. © Carsten Rehder/dpa

In einem Gespräch mit geo.de verdeutlicht Biologe Frank Rudolph die Gefahren von Phosphor: „Phosphor entzündet sich bei Körpertemperatur und wird flüssig, brennt mit 1300 Grad Celsius ab – und lässt sich mit Wasser nicht löschen.“

Phosphor dringt bei Berührung tief in die Haut ein, brennt sich bis in die Muskulatur. Das Gewebe wirbt dabei stärker zerstört als bei herkömmlichen Brandwunden.

Phosphor oder schicker Stein? Expertin klärt auf – „Kann ich nicht glauben“

Völlig unbegründet sind die zahlreichen Warnhinweise der Reddit-Nutzer somit nicht. Doch handelt es sich bei dem Nordsee-Fund wirklich um potenziell lebensgefährliches Phosphor? Oder zeigt das Bild doch nur einen schicken Stein?

Prof. Dr. Si­mo­ne Ka­se­mann, Expertin für Isotopengeochemie an der Universität Bremen, hat sich das Bild angeschaut. Sie sagt: „An weißen Phosphor kann ich nicht glauben, dann hätte sich die Person, der die Hand gehört, wahrscheinlich eine schwere Verbrennung zugezogen.“

Es könnte sich auch um ein Stück Gestein aus verschiedenen Erzen handeln.

Diese Einschätzung scheint sich auch mit der Erfahrung des Finders zu teilen. Auf die Frage eines Users, ob dieser noch lebe und es gebrannt hätte, antwortete dieser nur: „Ich lebe noch und nein hat es nicht.“

Doch wenn es kein Phosphor ist, was dann? „Das Gelb könnte Schwefel sein, als traubenförmiges Aggregat“, vermutet Ka­se­mann. „Es könnte sich auch um ein Stück Gestein aus verschiedenen Erzen handeln – ebenfalls schwefelhaltig. Allein anhand des Fotos kann ich keine eindeutige Aussage treffen, dazu müsste ich das Stück selbst in der Hand halten.“

Nach Nordsee-Fund: Nutzer meldet sich – „Mir geht es gut“

Ob nun Phosphor oder – und dies scheint nun klar – nicht, für viele Reddit-Nutzer ist klar, dass sich der Finder unnötig in Gefahr gebracht hat: „Können wir bitte normalisieren, UNBEKANNTE SACHEN LIEGEN ZU LASSEN“, merkt ein User an. „Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen alles Unbekannte einfach erst einmal so mit bloßen Händen aufheben und/oder mitnehmen.“

Ein Kommentar lautet: „Generell: Nix anfassen, was man nicht absolut sicher identifizieren kann.“ Jemand, der sagt, er sei auf einer Nordseeinsel aufgewachsen, wo man ihm das eingebläut habe: „Alles, was gelb ist oder gelbe Spuren macht, liegenlassen.“

Tatsächlich scheint es, als ob sich Nutzer „HaruThePanther“ die Hinweise zum Herzen genommen hat – jedenfalls etwas: „Leute, keine Sorge, mir geht es gut“, schreibt er: „Ich habe es weder in die Taschen gesteckt noch mitgenommen, oder ins Auto gelegt. Haben es gemeldet und gut ist.“

Wo er den kuriosen Fund genau gemacht hatte, bleibt offen. Eine Anfrage von kreiszeitung.de blieb unbeantwortet.