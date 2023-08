Protestcamp verlängert: Punks auf Sylt sind froh, Anwohner genervt

Von: Dagmar Schlenz

Punks und Aktivisten haben diesen Sommer erneut ein Protestcamp auf Sylt errichtet. Aus den geplanten vier Wochen werden nun sechs – das gefällt nicht jedem.

Tinnum/Sylt – Seit fast vier Wochen sind sie auf der Insel: Punks und linke Aktivisten haben in diesem Sommer erneut ein Protestcamp auf der Nordseeinsel Sylt errichtet. Eigentlich sollten sie am 20. August 2023 ihre Zelte wieder abbrechen, doch nun steht fest: sie bleiben länger. Eine beim zuständigen Kreis Nordfriesland beantragte Verlängerung wurde genehmigt. Die Punks auf Sylt freut das sehr, doch nicht alle sind glücklich über die Entscheidung.

Veranstaltung: Protestcamp auf Sylt Termin: 24. Juli bis 20. August 2023; verlängert bis 3. September Ort: 25980 Tinnum auf Sylt, nördlich der Festwiese Veranstalter: Aktion Sylt

Aktivisten und Punks auf Sylt: Protestcamp in Tinnum verlängert

Am 20. Juli 2023 hatten Punks und Aktivisten ihre Zelte auf Sylt in der Nähe von Aldi in Tinnum aufgeschlagen, um gegen Wohnungsnot und hohe Mieten zu demonstrieren. Sie organisierten während ihres Aufenthaltes auf Sylt einige Demonstrationen, darunter einen Christopher-Street-Day. An dem CSD am 11. August 2023, bei dem auf Sylt nach Angaben der Veranstalter gegen rechte Gewalt gegenüber Punks, Antifaschistinnen und queeren Menschen protestiert wurde, beteiligten sich zwischen 30 und 50 Personen.

Punks auf Sylt: Das Protestcamp auf der Nordseeinsel wurde um zwei Wochen verlängert. (Montage kreiszeitung) © Dagmar Schlenz/Daniel Bockwoldt/dpa

Und der Protest soll weiter gehen. Bereits Mitte August hatten die Veranstalter bei der zuständigen Versammlungsbehörde des Kreises Nordfriesland eine Verlängerung der Versammlung bis zum 3. September 2023 beantragt. Nach Kooperationsgesprächen mit den Anmeldenden, der Gemeinde Sylt sowie dem Polizeirevier Sylt wurde eine entsprechende Genehmigung nun erteilt, wie eine Sprecherin auf Nachfrage von Ippen.Media bestätigt. „Ich freu mich voll! Das Protestcamp auf Sylt wird bis zum 3.9. verlängert!“, postet eine der Camp-Teilnehmerinnen auf Facebook.

Protestcamp auf Sylt: Auflagen größtenteils eingehalten

In den vergangenen Wochen hat man – abgesehen von einigen Demonstrationen in der Innenstadt – relativ wenig von den Camp-Bewohnern gesehen. Hier und da schnorren ein paar Punks in der Friedrichstraße, einer der Einkaufsstraßen in Westerland. Einige sammeln bei spontanen „Mini-Konzerten“ in der Neuen Mitte in Westerland schon mal Geld für ihre Zugtickets. Denn mit der Bahn kommt man nicht nur für weniger als 9 Euro nach Sylt, sondern auch wieder runter. Doch nach der Genehmigung der Verlängerung brauchen sie erst Anfang September einen Rückfahrschein.

Im Protestcamp selbst wurden durch die Gemeinde Sylt sowie das Polizeirevier Sylt vereinzelt Mängel bezüglich der Einhaltung der Auflagen festgestellt. Dabei ging es nach Auskunft des Kreises Nordfriesland um teilweise unzureichende Müllentsorgung. Auch seien die sanitären Anlagen nicht immer von allen Versammlungsteilnehmern genutzt worden. Im Rahmen der Gespräche über eine mögliche Verlängerung hätten die Anmeldenden glaubhaft dargelegt, dass die Vereinbarungen zur Bereitstellung der sanitären Anlagen sowie des Müllcontainers mit den entsprechenden Unternehmen fortgesetzt werden könnten.

Protestcamp auf Sylt verlängert: Einige Anwohner genervt

Einigen Syltern ist das Camp allerdings ein Dorn im Auge. Schon im Vorfeld wollte eine Gruppe Insulaner das Protestcamp auf Sylt per Petition verhindern. Jetzt klagen Anwohner über nächtlichen Lärm. Sie würde gerne mal wieder in Ruhe einschlafen, äußert sich eine Betroffene gegenüber focus.de. Die ganze Nachbarschaft sei froh, wenn die Zelte endlich weg seien. Nun stehen den Syltern rund um das Protestcamp möglicherweise weitere unruhige Nächte bevor.

Eigentlich gehört zu den Auflagen für das Camp auch die Einhaltung der Mittagsruhe von 13:00 bis 15:00 Uhr und der Nachtruhe ab 22:00 Uhr. Das Ordnungsamt der Gemeinde Sylt und die Polizei würden weiterhin ein Auge darauf haben, ob die Bewohner des Camps die Auflagen einhalten, teilt der Kreis Nordfriesland auf Nachfrage von Ippen.Media mit. Sollte es beispielsweise erhebliche Verstöße gegen die nächtlichen Ruhezeiten geben, könne der Auflagenbescheid so modifiziert werden, dass auf der Fläche nicht mehr übernachtet werden dürfe.