Bundesamt empfiehlt: Diese Dokumente sollten Sie immer griffbereit haben

Im Ernstfall sollten wichtige Dokumente griffbereit liegen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verrät, welche Unterlagen das genau sind.

München – Angesichts des Ukraine-Kriegs reagieren viele Menschen besorgt, wenn ihnen Tipps für den Ernstfall zu Ohren kommen. Auch die Gefahr eines Blackouts fühlt sich umgehend bedrohlicher an, sobald man Vorschläge für einen richtig angelegten Notfallvorrat liest. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) stellt jedoch klar: Die Vorbereitungen für schwierige Situationen sind nicht an das aktuelle Geschehen gebunden, sondern erweisen sich immer dann als wertvoll, wenn die eigenen vier Wände zügig zu räumen sind.

Notfallmappe mit Dokumenten: In diesen Fällen wird sie relevant

Derartige Evakuierungen sind beispielsweise bei Wohnungsbränden denkbar, bei Hochwasser oder im Fall von Sturmschäden, die eine Einsturzgefahr des Hauses mit sich bringen. Auch der Fund einer Weltkriegsbombe, wie er sich jüngst in München ereignete, gebietet Eile bei der Räumung potenziell betroffener Wohnungen. In all diesen Situationen droht der Verlust wichtiger Dokumente. Deshalb sollte eine Mappe mit den Unterlagen angefertigt werden, die vor Nachteilen im Fall der Zerstörung der Originale schützt.

Dokumentenmappe für den Ernstfall: Darum ist sie so wichtig

Wer einen Schicksalsschlag in oben beschriebener Art und Weise erleidet, muss handlungsfähig sein. Dafür braucht es aber nicht selten eine Reihe an Unterlagen und Papieren. Diese wiederzubeschaffen ist nicht nur zeitaufwändig und kostspielig, sondern vor allem nicht immer möglich. Wenn beispielsweise Aufbewahrungsfristen bei der ausstellenden Institution abgelaufen sind, können die Papiere nämlich nicht mehr nachbezogen werden. Daher sollten Sie die wichtigsten Dokumente in einer Notfallmappe parat haben.

Die Aufbewahrung all der Informationen ist ein weiterer, relevanter Punkt. Es gilt: Bewahren Sie die Notfallmappe so sicher wie möglich auf. Haben Sie ein Bankschließfach, macht es Sinn, über die Hinterlegung wichtiger Dokumente in diesem nachzudenken.

Notfallmappe: Diese Unterlagen müssen mit hinein

Bei den Dokumenten, die Sie in einer Notfallmappe sammeln sollten, ist zu unterscheiden: Während von manchen Papieren eine einfache Kopie mit dem heimischen Drucker reicht, sind andere Unterlagen im Original oder beglaubigter Kopie aufzubewahren. Letztere weist nach, dass der Inhalt der Kopie mit dem Originaldokument übereinstimmt. Beglaubigte Kopien stellen beispielsweise Gemeinden kostengünstig aus.

Checkliste: Diese Dokumente gehören in die Notfallmappe

Personenstandsurkunden im Original: Diese Unterlagen umfassen Geburts- und Sterbeurkunden genauso wie alle Nachweise aus dem Eheregister. Oft sind sie in einem Stammbuch der Familie zu finden.

Diese Unterlagen umfassen Geburts- und Sterbeurkunden genauso wie alle Nachweise aus dem Eheregister. Oft sind sie in einem Stammbuch der Familie zu finden. Mindestens in beglaubigter Kopie:

Testament und Patientenverfügung: Handschriftliche Testamente können Sie alternativ gegen eine Gebühr beim Nachlassgericht hinterlegen. Patientenverfügungen können nicht in allen Bundesländern beim Amtsgericht hinterlegt, allerdings beim Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer registriert werden. Aufbewahren kann man die Patientenverfügung beispielsweise aber beim Hausarzt.

Vollmachten: Beispiele sind Vorsorge-, Bank- und Privatvollmachten.

Versicherungspolicen

Wertpapiere: Aktien, Anleihen, Hypotheken- und Grundschuldbriefe, sowie Sparbücher und Schuldscheine sind Beispiele für Wertpapiere.

Bescheide über Rente, Pension, Einkommen und Einkommenssteuer

Zeugnisse über Aus- und Weiterbildungen: Daneben sollten auch Arbeitszeugnisse und Zertifikate bedacht werden.

Wichtige Verträge und Vertragswerke: Zu denken ist an Kontoverträge, Mietverträge, Kauf- und Leasingverträge, Arbeitsverträge und Co. Auch Änderungen zu den Ursprungsverträgen sind mit aufzubewahren.

Einfache Kopie ausreichend:

Personalausweis und Reisepass

Führerschein und Fahrzeugpapiere

Impfpass

Daneben empfiehlt das BBK in einfacher Kopie noch Änderungsbescheide für empfangene Leistungen, Zahlungsbelege für Versicherungsprämien, Meldenachweise der Arbeitsämter, Bescheide der Agentur für Arbeit und Mitglieds- oder Beitragsbücher von Verbänden, Vereinen oder sonstigen Organisationen einzufügen. Wer Rechnungen gestellt hat, die noch offen sind, kann diese auch in die Notfallmappe mit aufnehmen.

Generell sollte überlegt werden, alle Unterlagen und Zugänge, an die schwer wieder zu gelangen ist, in die Mappe zu legen. Baubescheide, Gerichtsunterlagen, wichtige Schlüssel und eine Liste mit Passwörtern können somit auch Eingang finden, wenn die Notfallmappe sicher verwahrt wird.