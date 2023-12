„Äußerst traumatisch“: Passagiere müssen aus Flugzeug von Ryanair-Airline springen

Eine Notsituation an Bord einer von Buzz betriebenen Ryanair-Maschine sorgt für bange Minuten bei Passagieren und Crew. Ein Video zeigt dramatische Szenen.

Stockholm – Horror-Minuten im Flieger: Am internationalen Flughafen von Schwedens Hauptstadt Stockholm sitzen knapp 200 Passagiere in einem Flugzeug der Ryanair-Tochter Buzz und warten auf den Abflug. Die Triebwerke laufen, dann nimmt die noch gar nicht richtig gestartete Reise eine dramatische Wendung.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (10. Dezember) am Airport Stockholm/Arlanda. Flug FR4626 machte sich am Nachmittag mit 189 Menschen an Bord bereit, um Richtung Krakau in Polen abzuheben. Nachdem das Boarding der Boeing 737 MAX der vom Billigflieger Ryanair betriebenen Airline Buzz abgeschlossen war, startete der Pilot die Motoren, um Richtung Enteisungsanlage zu rollen.

Plötzlich Rauch in Ryanair-Maschine der Airline Buzz – Passagiere werden evakuiert

In der Kabine haben Fluggäste dann plötzlich einen ungewöhnlichen Geruch wahrgenommen, wie ein Passagier der Luftfahrt-Newsseite Airlive.net berichtete. Nach etwa zehn bis 15 Minuten sei dann Rauch in die Kabine eingedrungen. Die Fluggäste hätten das Kabinenpersonal angefleht, die Türen wieder zu öffnen, um das Flugzeug verlassen zu können, hieß es weiter. Auch in einem anderen Fall schilderten Gäste heftige Szenen: Eine Ryanair-Boeing startete mit offenen Türen.

Die Flugbegleiter kamen dem Wunsch nach und öffneten die Notausgänge. Auf einem Video, das bei X geteilt wurde, ist zu sehen, wie die Passagiere der Boeing 737 MAX – das Modell ist wegen zwei Abstürzen innerhalb kurzer Zeit in der Kritik – über die aufblasbaren Rutschen evakuiert werden.

Fluggast spricht nach Evakuierung von Maschine von „traumatischer Erfahrung“

„Eine Boeing 737 MAX hat am Sonntagnachmittag den Austritt von Rauch in der Kabine gemeldet. Um die Sicherheit der Passagiere und der Crew zu gewährleisten, wurde das Flugzeug evakuiert und der Start am Flughafen Stockholm-Arlanda abgebrochen“, heißt es in einem beim Kölner Stadt-Anzeiger veröffentlichten Statement von Ryanair, das mit einer Betrugsmasche im Internet zu kämpfen hat.

„Die Erfahrung war äußerst traumatisch und wir tappen immer noch im Dunkeln über den Ursprung des Feuers“, sagte einer der Passagiere Airlive.net. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften betreute die Menschen. Ernster verletzt wurde niemand. Eine Ersatzmaschine brachte die Fluggäste noch am Nachmittag nach Krakau. Dem Flugdatendienst Flightradar24 zufolge landete sie gegen 17 Uhr, laut Ryanair ohne weitere Zwischenfälle. Im Mai erlebten Passagiere eines Ryanair-Flugs nach der Landung eine Schrecksekunde. (mt)