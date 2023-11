Beinahe-Tragödie: Defekte Landeklappen zwingen Malle-Flieger zur Notlandung

Schreckmoment für 181 Passagiere: Die Landeklappen einer Ryanair-Maschine sind defekt. Das Flugzeug muss auf einem anderen Flughafen notlanden.

Osnabrück – Großalarm am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO): Mehr als 600 Feuerwehrleute machten sich am Sonntag, 12. November, bereit, um eine potenzielle Tragödie zu verhindern. Eine Ryanair-Maschine hatte technische Probleme – die Landeklappen ließen sich nicht mehr richtig ausfahren. 181 Menschen waren an Bord.

Längere Landebahn für Notlandung gebraucht: Landeklappen am Ryanair-Flieger defekt

Eigentlich sollte die Maschine, die aus Palma de Mallorca startete, in Dortmund landen. Das berichtet der WDR. Da die Landebahn am Airport Münster/Osnabrück jedoch rund 200 Meter länger ist, wurde dort die außerplanmäßige Landung vorbereitet. Denn: ohne Landeklappen, die sich am Flügel befinden, kann das Flugzeug nicht richtig bremsen. Normal lande eine solche Maschine mit etwa 250 km/h – ohne Klappen liegt die Geschwindigkeit jedoch deutlich höher.

Das wiederum könnte die Reifen in Brand setzten, da die Bremsen an den Rädern zu stark erhitzen, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber dem WDR. In solchen Fällen werde Großalarm ausgelöst.

Erst vor Kurzem gab es Probleme an einer anderen Ryanair-Maschine: Triebwerksprobleme führten dazu, dass ein Flugzeug mehrfach über dem Mallorca Flughafen kreisen musste. 200 Personen waren an Bord.

Große Notfallübung vor dem Ernstfall: Feuerwehrleute am FMO gut vorbereitet

Zum Unglück kam es nicht, die Piloten landeten die Ryanair-Maschine sicher. Lediglich das Fahrwerk musste von den Einsatzkräften gekühlt werden. Verletzt wurde niemand. Im Anschluss mussten die Passagiere mit Bussen zum eigentlichen Ziel nach Dortmund gebracht werden.

Wie ein Flughafensprecher zufrieden erklärte, habe das Sicherheitskonzept gut funktioniert. Kein Wunder: nur einen Tag zuvor, am Samstag, haben hunderte Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Notfallübung am FMO absolviert.