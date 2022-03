Notruf mit dem Handy – Ohne bestimmte Voraussetzungen funktioniert die Ernstfall-Taste nicht

Von: Anna Lorenz

Bei einem Notfall sollte die Hilfe schnellstmöglich vor Ort sein. Doch Notrufe – vor allem auf dem Smartphone – können nicht mehr so leicht abgesetzt werden wie früher.

München – Bei einem Notfall zählt jede Sekunde. Gut, dass man fast immer sein Handy oder Smartphone in der Tasche hat. Aber nicht immer klappt die Benachrichtigung der Rettungskräfte. Was es zu beachten gilt und warum die Notrufsäule manchmal sogar die bessere Wahl ist, erfahren Sie bei uns.

Notruf mit dem Handy – Ohne SIM geht gar nichts

Wohl jeder hat sie schon einmal gesehen: die Notrufsäulen. Die Telefonanlagen stehen oft am Rande von Autobahnen oder auf Rastplätzen. Sie ermöglichen, in Un- und Ernstfällen einen Hilferuf abzusetzen – was bei diesem unbedingt zu beachten ist, finden Sie in obigem Video.

Obwohl das Handy heutzutage unser täglicher Begleiter in allen Lebenslagen geworden ist, bieten die Notrufsäulen einige Vorteile. Beispielweise teilen sie automatisch den Standort mit, von dem der Hilferuf abgesetzt wurde. Dies ist einer der Gründe, weshalb es sich lohnt, einen Notrufsäulen-Finder auf dem Smartphone installiert zu haben.

Notrufsäulen können Leben retten - wenn sie in der Nähe sind. © bub

Problematisch wird es aber, wenn sich der Hilfsbedürftige nicht bis zur Notrufsäule bewegen kann, weil beispielsweise eine Verletzung das unmöglich macht, oder schlicht und ergreifend keine Notrufsäule in der Nähe ist. Hier hilft nur noch das Handy weiter. Jeder kennt ihn, den „Nur Notrufe“-Button, der zumeist beim Anschalten aufleuchtet. Seit 2009 kann man mit dem Mobiltelefon aber ohne eingelegte, aktivierte SIM-Karte tatsächlich keine Notrufe mehr absetzen – die Anzeige, die oft auch bei leerem Kartenslot auftaucht, ist somit in Deutschland irreführend.

Notruf mit dem Handy – Im Zweifel immer 112

Solange die SIM-Karte aktiviert ist, ist ein Notruf aber möglich. Auch fehlendes Guthaben bei Prepaidkarten stellt in der Regel kein Problem dar, solange diese mit mindestens einem Cent aufgeladen sind. Im Zweifelsfall sollte immer die Notrufnummer 112 gewählt werden – da diese als Euronotruf in vielen EU-Ländern funktioniert.

Dieser Mechanismus funktioniert übrigens sowohl bei Smartphones, als auch bei älteren Handy-Modellen. Hier gibt es jedoch eine kleine Besonderheit:

Auch ältere Handy-Modelle können Notrufe absetzen - jedoch ist es etwas schwieriger als mit dem Smartphone. © IMAGO/Niehoff

Da diese meist keinen Zugriff auf 4G oder LTE haben, das 3G-Netz aber weitgehend abgeschaltet ist, bleibt diesen Telefonen standardmäßig nur noch das 2G-Netz, um mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Dieses ist zwar in Deutschland, zumindest teilweise, noch verfügbar, in der Schweiz hingegen bereits in großen Teilen abgeschaltet.

Fazit: Das „Notfall-Handy“ lohnt sich meist nicht. Ein handelsübliches Smartphone hingegen hat nicht nur mehr Einwähloptionen, sondern kann auch in Fällen, in denen das Sprechen nicht möglich ist, mittels einer Notruf-App Hilfe holen. Die Notruf-App der Bundesländer, „nora“, wäre eine Option. (askl)