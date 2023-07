Notstand am Balkan: Bilder zeigen Ausmaß des heftigen Unwetters

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Ein Unwetter fegt über den Balkan. Besonders Teile Serbiens und Rumäniens wurden getroffen. Nun zeigen Bilder und Videos das Ausmaß der Zerstörung.

Belgrad – Nicht nur in Italien sorgten jüngst Unwetter für verheerende Überschwemmungen, auch am Balkan erlebten Bewohner und Einsatzkräfte angesichts des Unwetters erschreckende Szenen. Videos und Bilder in den sozialen Netzwerken zeigten das Ausmaß.

Ein Unwetter fegt über Serbien. © Instagram-Screenshot/192_rs

Nostand am Balkan: Hunderte Menschen müssen Häuser verlassen

Schwerer Sturzregen flutete am Wochenende Teile Serbiens und Rumäniens. Straßen wurden zerstört, hunderte Menschen mussten notgedrungen ihre Häuser verlassen. Durch die Wassermassen stürzte am Samstag (15. Juli) in Zentralserbien eine Brücke über der Westlichen Morava ein, berichtete die österreichische Zeitung heute.at.

In vielen Teilen des Landes kam es zu Überschwemmungen, Erdrutsche führten zu Straßensperrungen. In insgesamt 52 Städten und Gemeinden riefen Behörden den Notstand aus.

Schwere Unwetter fegen über Balkan: Teile von Serbien verwüstet

Bilder und Videos beim Kurznachrichtendienst Twitter zeigten die Verwüstung. Im Norden von Serbien zur Grenze von Rumänien habe sich eine sogenannte Gewitter-Superzelle gebildet, schrieb ein Nutzer am Samstagabend. Riesige Hagelkörner zerstörten ganze Häuserfassaden, wie aus den Fotos hervorging.

In der Stadt Zrenjanin wüteten kräftige Windböen und rissen Absperrungen sowie Zäune mit sich. Schwer getroffen wurde offenbar auch die Stadt Vrbas. Auf Videos bei Twitter ist zu sehen, wie heftige Böen durch die Ortschaft fegten. Riesige Hagelkörner prallten auf dem Asphalt auf.

Unwetter rollt über Serbien: Aufnahmen zeigen Ausmaß der Zerstörung

Darüber hinaus sind auf Instagram zahlreiche Aufnehmen des Unwetters zu sehen. Bildern und Videos zeigen die Verwüstung, darunter geplatzte Windschutzscheiben, demolierte Häuser und Dächer sowie zerstörte Gärten.

Auch in Rumänien traten Flüsse über, ganze Ortschaften wurde überflutet, berichtete ZDF. Über Bosnien und Herzegowina soll ebenfalls ein Unwetter gerollt sein. Ein Twitter-Nutzer zeigte Hagelschäden an Häuserfassaden und Türen.

Erst im Mai hatten starke Regenfälle in Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien für Überschwemmungen und Hochwasser gesorgt, meldete wetter.com. Ein „ohrenbetäubendes“ Spektakel erlebten auch Bewohner in München. Vor zehn Jahren war der Sylvenstein-Stausee so voll wie noch nie zuvor – durch den Rückhalt des Wassers konnte eine Katastrophe verhindert werden. (kas)