Grausame Entdeckung in NRW: Mutter hielt 8-Jährige wohl ihr ganzes Leben daheim fest

Von: Jennifer Lanzinger

Symbolbild: 8-Jährige wurde ihr ganzes Leben von Mutter in Wohnung eingesperrt. © IMAGO/Tim Oelbermann

Die Polizei machte in Attendorn in NRW offenbar eine grausame Entdeckung: Ein acht Jahre altes Mädchen wurde wohl von seiner Mutter sein ganzes Leben lang zu Hause festgehalten.

Attendorn – Es ist eine grausame Entdeckung, die Einsatzkräfte nun offenbar in NRW in Attendorn gemacht haben. Eine Mutter soll möglicherweise jahrelang ihre Tochter in der Wohnung eingesperrt haben. Wie der Sauerlandkurier am Samstag berichtet, soll das Mädchen am 23. September aus der Wohnung befreit worden sein. Demnach soll bislang alles darauf hindeuten, dass das acht Jahre alte Mädchen bis zu diesem Zeitpunkt fast das ganze Leben in der Wohnung verbracht habe.

Bei einer Hausdurchsuchung durch die Polizei und das Jugendamt sei das Mädchen dann entdeckt worden und anschließend in die Obhut einer Notpflegefamilie gebracht worden. Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss bestätigt gegenüber dem Portal die aktuellen Ermittlungen. Wie der Sauerlandkurier weiter berichtet, habe die Redaktion Unterlagen zu dem Fall einsehen können. Demnach soll das Mädchen das Haus zuletzt mit etwa anderthalb Jahren verlassen haben. Wie der Sauerlandkurier weiter berichtet, sei das Mädchen seit seiner Befreiung untersucht worden. Dabei habe die Achtjährige angegeben, noch nie einen Wald oder eine Wiese gesehen zu haben. Auch in einem Auto habe das Mädchen noch nie gesessen.

Ob das Kind misshandelt wurde, sei bislang nicht bekannt. Wie Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss demnach bestätigt, gebe es dafür aktuell keine Erkenntnisse. Die Achtjährige sei in der Lage zu reden und zu laufen, sie sei jedoch „kaum in der Lage“, allein Treppen zu steigen oder „Unebenheiten im Boden zu überwinden“. Das Motiv für die Tat sei bislang noch nicht eindeutig geklärt, die Mutter des Mädchens schweige demnach zu den Vorwürfen. Die Achtjährige selbst soll in der kommenden Zeit behutsam zu den Geschehnissen befragt werden.