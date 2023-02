„Viele waren wirklich sehr, sehr ängstlich“: Falsche Erdbeben-Warnung in NRW sorgt für Unruhen

Von: Isabelle Jentzsch

In NRW kam es unter anderem am Hochhauskomplex „Kölnberg“ zu einer falschen Erdbeben-Warnung. © IMAGO/imageBROKER/Thomas Robbin

Eine Falschmeldung über ein bevorstehendes Erdbeben führte in mehreren Städten in NRW zu Unruhen. Die Polizei hatte Mühe, die Menschen wieder zu beruhigen.

Köln/Duisburg - In der Nacht auf den Mittwoch hat eine Falschmeldung über ein bevorstehendes Erdbeben viele Leute in Nordrhein-Westfalen in Panik versetzt. Polizeileitstellen in ganz NRW haben seit Dienstag, den 14. Februar um 23 Uhr Anrufe von Menschen bekommen, die Angst vor einem Erdbeben hatten. Infolgedessen kam es in Köln und Duisburg auch zu Polizeieinsätzen.

Die Warnungen vor dem Erdbeben hätten sich vor allem über die sozialen Netzwerke in den rumänischen Communities verbreitet. Aus Angst vor einstürzenden Häusern standen viele Menschen stundenlang im Freien, andere wollten in ihren Autos übernachten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Einsatzkräfte hatten Mühe, die besorgten Menschen zu beruhigen. Mithilfe von Lautsprecherdurchsagen stellten die Beamten klar, dass keine Erdbebengefahr bestehe, berichtet der WDR.

Falsche Warnung vor Erdbeben: Mehr als 1000 Menschen vor Angst auf den Straßen

Viele der Leute haben sich gegenseitig aus dem Bett geklingelt, um vor der potenziellen Gefahr zu warnen. „Wir haben versucht, die Menschen zu beruhigen. Aber viele waren wirklich sehr, sehr ängstlich“, erklärt eine Polizeisprecherin aus Duisburg. Allein in Duisburg waren rund 1000 Menschen auf den Straßen. Polizeianrufe gab es dem WDR zufolge außerdem in Aachen, Krefeld, Bochum, Gladbeck, Gelsenkirchen und weiteren Städten in NRW.

Wo genau die falsche Erdbebenwarnung ihren Ursprung hatte, war für die Polizei am Mittwoch noch nicht klar. „Das ist natürlich eine absolut schändliche Falschmeldung“, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle. Anwohner der Kölner Hochhaussiedlung „Kölnberg“ berichteten der Polizei von Warnungen in Facebook-Gruppen. Ein Video der Website wetteronline.de wurde zudem mehrfach auf TikTok geteilt. Das Video warnt dabei jedoch nur grundsätzlich vor möglichen Erdbeben in Deutschland. Offenbar gab es mehrere Quellen, die dann insgesamt und innerhalb kürzester Zeit zu einem Schneeballeffekt an Fake News geführt haben.

Falschmeldung über Erdbeben in NRW: Beben lassen sich nicht vorhersagen

In Rumänien gab es tatsächlich am Dienstagnachmittag ein leichtes Erdbeben mit der Stärke 5.6, jedoch ist dabei kaum etwas passiert. Wie der WDR berichtet, vermutet der Geologe Stefan Stürmer, dass Menschen in Rumänien ihre Familien und Freunde in Deutschland gewarnt haben könnten, dass etwas Gleiches auch hier passieren könne.

Erdbeben lassen sich jedoch nicht vorhersagen. Fachleute können lediglich statistische Wahrscheinlichkeiten aufstellen, aber nicht präzise ankündigen, wann, wo und mit welcher Stärke ein Erdbeben auftreten wird. In Deutschland ist die Gefahr für ein starkes Beben, wie es beispielsweise in der Türkei aufgetreten ist, nur gering bis mittel. Es gibt jedoch ein paar Risikogebiete in Deutschland, in denen die Gefahr nicht unterschätzt werden sollte, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erklärt. Zu diesen Gebieten gehört die Kölner Bucht, die Schwäbische Alb südlich von Tübingen, der südliche Rheingraben sowie die Umgebung von Gera im Osten Deutschlands.