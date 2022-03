Mysteriöser Knochenfund in NRW - Sterbliche Überreste waren zum Teil in Folie eingewickelt

Von: Max Darga

Polizisten suchen an einem Bachlauf in Wetter an der Ruhr nach Spuren, nachdem Spaziergänger menschliche Knochen entdeckt hatten. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus. © dpa/Alex Talash

In NRW wurde ein fast vollständiges Skelett in einem Bachbett gefunden. Der Fund gibt den Ermittlern Rätsel auf, denn ein Teil der sterblichen Überreste war in Plastikfolie eingewickelt.

Wetter an der Ruhr - Spaziergänger haben die Knochen eines Menschen in einem Bachbett im nordrhein-westfälischen Wetter an der Ruhr gefunden. Bei der folgenden Suche konnte die Polizei ein fast vollständiges menschliches Skelett feststellen. Die Knochen waren zum Teil in Plastikfolie gewickelt. Der Fall gibt den Ermittlern weiterhin Rätsel auf.

Menschenknochen in Bachbett in NRW gefunden: Suche mit Spürhunden führt zu Schädel

Zunächst waren nur einzelne Knochen zu finden. Eine Mordkommission wurde gebildet und die Suche am Mittwoch (9. März) fortgesetzt. Unterstützt wurde die Suche nach den fehlenden Knochenteilen auch mit sechs speziell für das Erschnüffeln von Knochen ausgebildeten Spürhunden, die aus der Nähe von München angereist waren. Sie hatten an mehreren Stellen angeschlagen. Ermittler gruben daraufhin im Erdreich, wurden aber schließlich doch zunächst an anderer Stelle an der Erdoberfläche fündig.

Bei dieser Suche wurde schließlich auch der zum Skelett gehörende Schädel gefunden. „Das Skelett ist damit im Wesentlichen komplett“, hatte der ermittelnde Staatsanwalt, Michael Burggräf, mitgeteilt. Am Donnerstag sei der Schädel in der Rechtsmedizin in Dortmund untersucht worden. Bis auf die Annahme, dass es sich bei den Überresten um das Skelett eines Mannes handeln könnte, gibt es jedoch mehr Fragen als Antworten.

Skelett in Bachbett gefunden - Knochen in Folie gewickelt: Trotzdem keine Anzeichen von Gewalt

Es besteht der Verdacht, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handeln könnte. Stutzig wurden die Ermittler, weil einige der gefundenen Knochen in Plastikfolie eingewickelt gewesen seien. „Das deutet zunächst nicht auf eine natürliche Todesursache hin“, sagte Burggräf. Einen eindeutigen Nachweis, wie Schnittspuren an den Knochen konnten bei der Obduktion aber nicht bestätigt werden. Auch am Schädel konnte zunächst keine Gewalteinwirkung nachgewiesen werden.

Auch um welche Person es sich bei dem gefundenen Skelett handelt sei noch offen, heißt es. Die Knochen hätten sich bislang keiner vermissten Person zuordnen lassen. Auch das genaue Alter oder der Todeszeitpunkt konnten nicht bestätigt werden. Aktuell wird noch davon ausgegangen, dass die Überreste Jahrzehnte alt sind.(mda)