Schnee an Weihnachten 2022? Die Dezember-Prognose ist da

Von: Sven Schneider

Teilen

Laut einem Wettermodell soll der Dezember 2022 eiskalt werden. Ist sogar Schnee an Weihnachten möglich? Ein Experte klärt auf.

Hamm - Der Tannenbaum ist aufgestellt und beleuchtet, sämtliche Weihnachtsmärkte abgegrast – und dennoch kommt nicht so wirklich Weihnachtsstimmung auf. War es in den vergangenen Jahren im Dezember doch relativ mild in Deutschland, stellen sich wohl schon bald nicht wenige die Frage, ob im Jahr 2022 weiße Weihnachten möglich sind.

Klar ist: Es könnte zumindest ziemlich kalt werden in Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland im Dezember 2022. Laut einer Berechnung des Amerikanischen Wetterdiensts NOAA deutet vieles auf ein längeres Hoch in Skandinavien hin. „Das wiederum könnte uns sehr kalte und trockene Luft mit einer östlichen bis nordöstlichen Strömung nach Deutschland bringen“, sagte wetter.de-Meteorologe Björn Alexander.

Schnee an Weihnachten 2022? Winter-Prognose sagt eiskalten Dezember voraus

Zumindest in höheren Lagen könnte es in Deutschland besonders winterlich werden, fügte Alexander an. wetter.de schließt sich der Prognose an. Demnach deute sich im Dezember eine sehr kalte Phase mit kaum Plus-Graden, Frost in den Nächten und bis zu minus zehn Grad an.

Für all diejenigen, die auf Schnee an Weihnachten hoffen, hatten die Meteorologen aber einen Dämpfer parat, berichtet wa.de. Niederschläge werden während der Kältephase nicht erwartet, weshalb weiße Weihnachten eher unwahrscheinlich sind. Aber: Noch sind es zwei Monate hin bis zum Fest, und das Wetter kann durchaus launisch sein.

Besonders kalter Dezember 2022 vorhergesagt: Schneit es an Weihnachten?

Trotz des möglicherweise bevorstehenden eiskalten Dezembers ist laut wetter.de ein zu kalter Winter eher unwahrscheinlich. Schon für den Januar 2023 seien bereits mildere Temperaturen zu erwarten. Aufgrund der hohen Energiekosten ein Umstand, der vielen Verbrauchern entgegenkommen dürfte. Denn trotz Verlängerung der AKW-Laufzeit in Deutschland erwarten Experten keine Preissenkung für Strom und Gas.

Aber: Der Meteorologe warnt davor, Langzeitprognosen mit Vorsicht zu genießen. Zumal Wetterprognosen in einem solchen Zeitfenster in den experimentellen Bereich wechseln.