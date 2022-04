Nudelwasser nicht wegschütten: Warum es ein wahres Wundermittel in Küche und Haushalt ist

Von: Raffaela Maas

Viele schütten das Nudelwasser nach dem Kochen direkt weg - ein Fehler. Das Wasser kann als wahres Wundermittel verwendet werden.

München - Nudelwasser hat viele ungeahnte nützliche Eigenschaften. Wenn Nudeln in reichlich Wasser gekocht werden, geben die Teigwaren Stärke und auch geringe Mengen an Mineralstoffen und Vitamine in das gesalzene Wasser ab, welche in vielen unterschiedlichen Bereichen hilfreich sind. Daher soll man das Kochwasser auf keinen Fall einfach wegkippen.

Koch-Tipp: Nudelwasser verwenden

„Nudelwasser ist durch die enthaltene Stärke ein gutes Bindemittel für Soßen“, erklärt Harald Seitz, Ernährungswissenschaftler vom Bundeszentrum für Ernährung. Auch beim Zubereiten von Pestos und Dips bewirkt ein Schuss Nudelwasser Wunder. Durch das Stärke enthaltende, gesalzene Wasser werden diese cremiger und auf das zusätzliche Salzen kann verzichtet werden.

Auch bei Pürees aus zum Beispiel Kartoffeln, Gemüse oder Hülsenfrüchten ist Nudelwasser eine geeignete Zutat, denn durch die Zugabe von etwas Nudelwasser werden Suppen und Eintöpfe dickflüssiger. Ersetzt man beim Brot- oder Pizzateig einen Teil der Flüssigkeit mit Nudelwasser, sorgt es dafür, dass der Teig gut bindet und schön luftig wird.

Energie sparen dank Nudelwasser

Wer beim Kochen Energie und Wasser sparen möchte, kann es mit folgendem Tipp probieren: Dampfgaren durch Nudelwasser. Einfach Gemüse oder Fisch in einem Sieb über das kochende Wasser hängen, denn durch den aufsteigenden Dampf werden Lebensmittel schonend gar.

Nudelwasser auch im Haushalt verwendbar

Nach dem Kochen hilft heißes Nudelwasser auch beim Abwasch. Die im Wasser enthaltene Stärke löst selbst hartnäckige Verschmutzungen, wenn man das dreckige Geschirr zuvor darin einweichen lässt. Am wirksamsten ist das Nudelwasser direkt nach dem Kochen, aber man kann es auch für ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahren oder in Eiswürfelbehältern einfrieren, um es jederzeit griffbereit zu haben.

