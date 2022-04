„Preiserhöhung unumgänglich“: Jetzt werden auch Nudeln knapp und teurer - Kritik an Hamsterkäufer

Nudeln werden wie viele andere Lebensmittelgruppen momentan deutlich teurer. © Bernd Wüstneck/dpa

Nudeln gehören zu den Lebensmitteln, deren Preise vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs extrem steigen. Das Produkt wird außerdem wieder gehortet und ist daher teils knapp.

Berlin - Der Ukraine-Krieg hat Folgen für die Nudelhersteller in Deutschland. Da die Kosten der Produktion (insbesondere für Rohstoffe, Energie und Logistik) stark ansteigen, sind auch die Kosten für Endabnehmer in Supermärkten wie Aldi, Rewe, Edeka und Co. stark gestiegen.

Grund für steigende Nudelpreise bei Aldi, Rewe und anderen: Der Ukraine-Krieg

Der eskalierte Ukraine-Konflikt hat laut dem Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft in Berlin (VGMS) massive Auswirkungen für die Teigwarenhersteller in Deutschland. Der Krieg habe die durch die Coronavirus-Pandemie ohnehin schon angespannte Lage nochmals verschärft, teilte der Geschäftsführer des VGMS Peter Haarbeck der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.



Betroffen seien die Energieversorgung, Rohstoffbeschaffung, Verpackung und Logistik. Die Unternehmen müssten die gestiegenen Kosten bei ihrer Preisfindung berücksichtigen, um ihre Existenz zu sichern, so Haarbeck. Wie hoch die Preiserhöhungen am Ende ausfallen, könne er nicht sagen.



„Da auch wir schon jetzt höhere Preise für unsere hochwertigen Rohstoffe bezahlen müssen, ist eine Preiserhöhung unumgänglich“, teilte etwa eine Sprecherin des schwäbischen Teigwarenherstellers Bürger laut dpa mit. Das Unternehmen aus dem Kreis Ludwigsburg befinde sich momentan in Preisverhandlungen mit seinen Handelspartnern. Rohwaren, Verpackungsmaterialien, aber auch die Transportkosten steigen extrem. Lieferanten seien aktuell schon nicht mehr in der Lage, das Unternehmen zu den vereinbarten Konditionen zu beliefern, so die Sprecherin.

Deutschland für Nudel-Produktion auf Import von Hartweizengrieß angewiesen

Ein ähnliches Bild zeichnet Mike Hennig, Geschäftsführer von Teigwaren Riesa. Der Konflikt in der Ukraine und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Auswirkungen verschärften die Situation ohnehin steigender Preise erheblich. Das Unternehmen aus Riesa im Kreis Meißen werde auf die Entwicklungen reagieren müssen, um die Krise zu überstehen. „Unsere Kunden und Verbraucher müssen mit höheren Preisen für Lebensmittel rechnen“, sagt Geschäftsführer Hennig.



Bei Hartweizengrieß, der für die Produktion nötig ist, sei Deutschland auf Importe angewiesen, erklärte VGMS-Geschäftsführer Haarbeck. Für die globale Versorgung mit Hartweizen spielten Russland und die Ukraine zwar keine große Rolle, der Ukraine-Krieg habe jedoch die Lieferketten gestört. Dieser Umstand ist in erster Linie ursächlich für die Versorgungsprobleme. Dazu komme noch, dass die Ernte in Kanada, dem wichtigsten Exporteur für Hartweizengrieß, im vergangenen Jahr nach einem sehr heißen und trockenen Sommer stark zurückgegangen sei. Schließlich hätten die allgemeine Verunsicherung auf den Rohstoffmärkten und die hohe Nachfrage nach Getreide insgesamt nun auch den Preis für Hartweizen steigen lassen.

Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Co.: Nudeln nicht nur teurer, sondern durch Hamsterkäufe auch knapp

Die Teigwarenhersteller kämen kaum hinterher, die Nachfrage aus dem Einzelhandel zu bedienen. „Wie zu Beginn der Pandemie kaufen die Menschen große Mengen Nudeln, weil sie sehr gut lagerfähig sind“, spricht Haarbeck an, was in den Supermärtken bereits zu beobachten ist. Die Versorgung sei aktuell an sich sichergestellt: Wenn die Menschen aber weit mehr kauften als notwendig, bringe das die Logistik von den Herstellern bis zum Supermarkt an den Rand ihrer Kapazitäten. (dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

