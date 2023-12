Mit nur drei Gewinnzahlen: Gleich drei Lotto-Spieler aus Deutschland werden Millionäre

Von: Bettina Menzel

Drucken Teilen

Ein ausgefüllter Lottoschein (Symbolbild). © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Wer drei Richtige tippt, holt in der Regel lediglich die Kosten seines Lottoscheins wieder herein. Ein Sachse gewann nun mit nur drei Gewinnzahlen eine Million Euro.

Zwickau – Für drei Richtige im Lotto gibt es in der Regel einen niedrigen zweistelligen Betrag. Der Gewinn variiert, doch im Schnitt waren das laut Anbieter bislang 10,40 Euro. Eine bundesweite Sonderauslosung machte nun möglich, dass ein Sachse mit nur drei Richtigen Millionär wurde. Er war nicht der einzige.

Nikolaus-Sonderauslosung macht drei Dreier-Lose zu Millionären

Mit nur drei Richtigen wurde ein Lottospieler zum Millionär. Das teilte Lotto am Montag mit. Alle Tipps mit drei Richtigen, die in der vergangenen Woche im Lotto 6aus49 erzielt wurden, kamen demnach im Rahmen der „Nikolaus-Sonderauslosung“ in einen Lostopf. Daraus wurden drei Lose gezogen. Die glücklichen Gewinner erhielten jeweils eine Million Euro. Neben dem Glückspilz aus Sachsen gab es noch einen Gewinner aus Nordrhein-Westfalen, eine weitere Million ging an einen Spieler aus Baden-Württemberg. Allerdings war der Teilnehmer aus Baden-Württemberg dem Gewinnspiel-Veranstalter Lotto zunächst nicht bekannt, da der Spielschein anonym abgegeben worden war.

Nikolaus-Sonderauslosung: Weitere Gewinnausschüttung an tausend Spielteilnehmer

Im Rahmen der Sonderauslosung zahlte Lotto zudem an tausend weitere Spielteilnehmer einen Gewinn in Höhe von 1.000 Euro aus, wie aus einer Mitteilung hervorging. Die Sonderauslosung findet nur einmal im Jahr statt. Für den Veranstalter ist die Aktion auch wirksames Marketing.

Einer Umfrage zufolge spielen rund sieben Millionen Menschen in Deutschland regelmäßig Lotto oder Toto. Die Wahrscheinlichkeit bei einer normalen Ziehung den Jackpot zu gewinnen liegt beim Spiel 6aus49 bei eins zu 140 Millionen. Aufgrund einer neuen Regelung wird es in Zukunft allerdings noch schwieriger, den Jackpot zu knacken. Nach dem Gewinn kommt für manche jedoch das böse Erwachen: Ein frisch gebackener Lotto-Millionär steht vor Gericht - denn sein dringendster Wunsch wurde nicht erfüllt.