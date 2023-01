Oasis-Reunion? Gallagher-Scheidung zwar „eine Schande“ – doch sie lässt Musik-Fans jetzt hoffen

Von: Richard Strobl

Die Brüder Noel (l) und Liam Gallagher von der Band Oasis lachen bei der Verleihung der NME Carling Awards im Jahr 2001. © Sean Dempsey/dpa

Noel Gallagher und seine Frau Sara MacDonald lassen sich scheiden. Musik-Fans lässt das jetzt auf eine Oasis-Reunion hoffen.

Manchester/London - Im Jahr 2009 brach für viele Britpop-Fans endgültig eine Welt zusammen: Die britische Band Oasis gab ihre Trennung bekannt. Der Zwist zwischen den Brüdern Noel und Liam Gallagher war endgültig eskaliert. Doch jetzt lässt eine andere Trennung im Hause Gallagher die Fans auf eine Reunion hoffen.

Am Freitag (13. Januar) ließen der frühere Oasis-Gitarrist und Songwriter Noel Gallagher und seine Frau Sara MacDonald über einen Sprecher mitteilen: Sie wollen sich scheiden lassen. Der 55-jährige Musiker und seine 51-jährige Noch-Frau haben zwei gemeinsame Kinder: Sohn Donovan ist 15, Sohn Sonny zwölf Jahre alt. Diese sollen weiter „ihre Priorität“ bleiben, hieß es laut Mail Online weiter.

Oasis-Comeback nun möglich? Noel Gallagher lässt sich scheiden

Noel ist nach englischen Medienberichten bereits aus der gemeinsamen neun Millionen Euro teuren Familien-Villa in South Downs in Hampshire ausgezogen. Er soll nun in London leben. Ein Insider sagte gegenüber der englischen Sun: „Es ist eine Schande“. Dennoch versuche das Paar, dass die Trennung nicht in einer Schlammschlacht ende.

Gallagher und MacDonald hatten sich im Jahr 2000 in einem Club in Ibiza kennengelernt. Damals war Gallagher noch mit seiner früheren Frau Meg Matthews verheiratet, von der er sich kurze Zeit später scheiden ließ. Der Musiker dementierte allerdings, dass er seine erste Frau betrogen habe. MacDonald heiratete er im Jahr 2011. Auch aus der Ehe mit Matthews hat Gallagher eine Tochter.

Liam im Streit mit Noels Frau: Sie soll Oasis-Reunion mit-verhindert haben

So bitter die Trennung für Noel Gallaghers Familie auch sein mag, lässt sie Fans der Kult-Band Oasis nun doch auch wieder von einem Comeback der Gallagher-Brüder träumen. Denn: Liam Gallagher hat Sara MacDonald wiederholt dafür verantwortlich gemacht, dass die Brüder nicht wieder zusammengekommen sind.

Noel Gallagher und seine Frau Sara MacDonald. (Archivbild) © IMAGO / Matrix

Unter anderem soll Sara der Grund gewesen sein, warum Liam nicht auf der Hochzeit seines Bruders eingeladen gewesen sei. Der aufbrausende Sänger hatte wiederholt öffentlich gegen Sara geschossen. Später deutete er laut Mail Online auch an, dass ein Oasis-Treffen daran scheitern würde, weil Noel wegen der Beleidigungen Liams gegen Sara wütend sei. 2020 schrieb Liam dann einem Twitter-Fan sehr deutlich, dass es Saras Schuld sei, dass Oasis sich nicht zusammentun würden: „Du weißt, wer ihn nicht lassen wird, weil sie keine Oasis-Musik mag“.

Ob die Brüder nach der Trennung überhaupt wieder Kontakt haben, ist dagegen nicht bekannt.