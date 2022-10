Obi-Kunde staunt beim Blick auf seine Gutscheinkarte: „Keine halben Sachen“

Geschenkgutscheine sind beliebt – aber in den meisten Fällen nicht ewig gültig. Umso mehr staunte ein Obi-Kunde beim Blick auf seinen Wertbon.

Leipzig - Diesen Gutschein könnten seine Enkel noch einlösen. Ein Obi-Kunde aus Leipzig staunte neulich nicht schlecht, als er einen genauen Blick auf seinen Gutschein warf. Darauf stand nämlich: der Wertbon ist bis zum 31. Dezember 2120 gültig. Also noch knapp einhundert Jahre. Der Kommentar auf Twitter: „Obi-Baumarkt macht bei seinen Gutscheinkarten keine halben Sachen“.

Geschenkgutscheine: So lange sind sie in der Regel gültig

In der Regel sind Geschenkgutscheine drei Jahre lang gültig, erklärt die Verbraucherzentrale. Das gilt auch noch in der Corona-Pandemie, zu deren Anfangszeit Geschäfte Lockdown-bedingt lange geschlossen waren. Im Übrigen verfallen die Werkarten nach dieser Zeit auch, wenn kein Ablaufdatum vermerkt ist. Eine Befristung der Gutscheine über einen kürzeren Zeitraum ist nur in Ausnahmefällen erlaubt, etwa wenn absehbar ist, dass im kommenden Jahr deutliche Lohnsteigerungen bevorstehen. Dann hätte der Gutschein nicht mehr denselben Wert wie zum Ausstellungszeitpunkt und ein Händler wäre berechtigt, den Wertbon über einen kürzeren Gültigkeitszeitraum auszustellen.

Sind Geschenkgutscheine übertragbar?

Was macht jetzt aber der Obi-Kunde, wenn er im hohen Alter noch Guthaben auf seinem dann immer noch gültigen Gutschein hat? Darf er ihn weitergeben? In der Regel ist das erlaubt. Außer der Wertbon ist personalisiert oder an persönliche Voraussetzungen wie die Körpergröße oder das Alter gebunden. Dies ist bei der Geschenkekarte von Obi nicht der Fall.

Vielleicht machen also noch die Enkelkinder des heutigen Besitzers ein Schnäppchen im Baumarkt. Dass von dem gigantischen Guthaben von 22,99 Euro bis kurz vor dem Jahr 2120, also bis kurz vor dem Verfallsdatum, noch etwas übrig sein wird, darf aber doch bezweifelt werden.

