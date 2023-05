„Ihr seht das doch auch“: Ladenbesitzerin klagt im ZDF über Parkplatzmangel – und blamiert sich

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

In Frankfurt klagen Geschäftsleute seit langem über fehlende Parkplätze am Oeder Weg. Eine Geschäftsfrau sorgt nun in den sozialen Medien für Lacher.

Frankfurt – Der Oeder Weg im Frankfurter Nordend ist zum verkehrspolitischen Streitfall geworden. Früher waren die Gehwege entlang der Straße mit parkenden Autos zugestellt, heute stehen dort neben Fahrradständern und Blumenkübeln auch Tische und Stühle. Zusätzlich wurden auffällige rote Flächen geschaffen, um den Vorrang des Radverkehrs zu betonen.

Im Oeder Weg in Frankfurt stehen große rote Pflanzkübel am Straßenrand. © Arne Dedert/dpa

Ärger im Oeder Weg in Frankfurt: Kundin suchte eine Stunde nach einem Parkplatz

Diese Veränderungen stoßen bei vielen Gewerbetreibenden auf Unzufriedenheit. Sie beklagen seit langem, dass weniger Kunden kämen, weil weniger Autos durch den Oeder Weg fahren könnten. Einige Unternehmer berichten von erheblichen Umsatzeinbußen von bis zu 50 Prozent. Eine von ihnen ist Susanne Bänfer, Inhaberin von „Hutcouture“. Ihre Äußerungen in einem ZDF-Beitrag sorgen auf Twitter für Spott.

In einer Szene des Beitrags steht sie an der Straße und erzählt von einer Kundin, die bei ihr einen Hut abholen wollte, aber eine Stunde lang einen Parkplatz suchte, auch in den Seitenstraßen – vergeblich. „Sie ist dann abgedreht nach Hause gefahren, und das geht nicht“, sagt Bänfer. Während sie das sagt, prangt im Hintergrund ein Parkhausschild. Es steht gleich um die Ecke von Bänfers Laden.

Ärger am Oeder Weg in Frankfurt: Viel Häme in den sozialen Medien

Für ihre Aussagen erntet die Hutmacherin in den sozialen Medien und in den Bewertungen ihres Geschäfts auf Google viel Häme. „Diese Phantom-Debatten, wie weniger Parkplätze den Einzelhandel zerstören, sind so unfassbar dumm“, schreibt etwa ein Nutzer. Auch die grüne Stadträtin Julia Eberz kommentiert den Beitrag. „Solche Leute schleppt die CDU seit Monaten in den Mobilitätsausschuss. Und jedes Mal kontern wir mit wissenschaftlich unterfütterten Argumenten.“

Der Umbau des Oeder Wegs in Frankfurt zur Fahrradstraße hat bereits im Herbst 2021 begonnen. Im vergangenen Frühjahr hat die Stadt eine Diagonalsperre errichtet, damit der Autoverkehr aus Richtung Norden nicht mehr geradeaus durch den Oeder Weg fahren kann. Seit November stehen dort bereits mehrere Pflanzkübel am Fahrbahnrand. Außerdem haben mobile Sitzgelegenheiten, sogenannte Parklets, die ehemaligen Parkplätze eingenommen, die von den Gewerbetreibenden vermisst wurden. (cas)