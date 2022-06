Wie ist das denn passiert? Pony steckt im Autoreifen fest – Feuerwehr muss improvisieren

Von: Martina Lippl

Wie konnte das passieren? Zu einer doch recht kuriosen Tierrettung wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr gerufen. Ein Pony war in eine missliche Lage geraten.

Pirkhof – Die Situation stellte alle Beteiligten vor ein Rätsel, teilt die Freiwillige Feuerwehr Pirkhof (Österreich) mit. Ein Pony auf der Weide hatte sich einen schwarzen Autoreifen um den Bauch geschnallt. Es steckt förmlich in dem Reifen fest. Wie es dazu kommen konnte? Wahrscheinlich habe das kleine Pony sich beim Fressen darin verfangen, vermuten österreichische Medien. Der ausgemusterte Autoreifen könnte als Ersatz für eine Heuraufe oder einen Heutrog verwendet worden sein. Optimal war das in diesem Fall wohl nicht. Vielleicht ist das Pony hineingestiegen und hat sich dann im „Ersatzmodell“ verfangen. Wie genau das passiert sein könnte, sind zunächst noch Spekulationen. Jedenfalls steckte das Kleinpferd in dem Reifen fest und lief damit auf der Koppel herum. Ein Foto auf Facebook dokumentiert es.

Pony steckt in Autoreifen fest – kurioser Einsatz der Feuerwehr

Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Pirkof konnten mithilfe der Besitzerin den Unglücksraben aus seiner misslichen Lage befreien – und zwar völlig schmerzfrei. Drei Mann waren dafür nötig, den Autoreifen vom Pony zu entfernen. Zuvor wurde der Rücken des Ponys mit Seifenwasser bearbeitet – dann wurde gedreht und gezogen. Über die Hinterbeine ließ sich der Gürtel vom Pony-Bauch lösen, berichtet oe24.at.

„Hold my Heusack!“, kommentiert ein Nutzer das Foto der Feuerwehr auf Facebook. Auch über die Methode mit dem „Seifenwasser“ wird in den Kommentaren diskutiert. „Danke, dass Ihr so tolle Arbeit für Menschen und Tiere leistet!“, schreibt eine andere Nutzerin. Dem kann sich jeder Pferde- und Tierfreund wohl anschließen.

