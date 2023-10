Vermisster Martin L. aus Österreich: Unternehmer im Urlaub verschwunden – Leiche an Strand entdeckt

Von: Anna-Lena Kiegerl

Seit mehreren Tagen wird ein 40-jähriger Österreicher in Brasilien vermisst. Nun wurde am Strand eine Leiche aufgefunden, die Identität ist jedoch noch unklar.

Wien/Brasília – Am 19. Oktober verschwand der 40-jährige Österreicher Michael L. in Brasilien. Es finden sich immer mehr Hinweise zum Fall. Nun wurde eine männliche Leiche an der Küste entdeckt.

Vermisster Michael L. aus Österreich: Rucksack an Strand in Brasilien gefunden

Zuletzt gesehen wurde der Österreicher laut Kleine Zeitung in einer Strandbar am 19. Oktober, wo er sich nach Tauchmöglichkeiten erkundigt hatte. Dort sei er noch gewarnt worden, dass es zu gefährlich sei, ins Wasser zu gehen. Diese letzten Minuten vor seinem Verschwinden sind auch auf einem Überwachungsvideo aus dem Lokal zu sehen, wie die Kronen Zeitung berichtet.

Im Rucksack des Mannes, der am Strand gefunden wurde, befanden sich demnach Pass, Geldbeutel, Notizen, sowie sein Handy. Vor allem letzteres sorgte bei den Ermittlern für Hoffnung. Denn sie vermuteten Aufklärung durch die Daten des Mobiltelefons. Aus diesem Grund wurde bereits ein Antrag auf Auswertung an das Gericht gestellt. Sowohl die österreichische Botschaft in Brasilien, als auch das Konsulat suchen nach dem Vermissten und stehen im engen Kontakt mit den Behörden. Auch wurde ein Aufruf auf Facebook veröffentlicht.

Leiche an Strand gespült – Gerichtsmedizinische Untersuchung soll Erkenntnis bringen

Doch wie die Kronen Zeitung berichtet, sei am Sonntag (29. Oktober) nun eine Leiche an Strand angespült worden. Die Vermutung besteht durchaus, dass es sich bei dem Körper um den 40-jährigen L. aus Österreich handelt. Die Identität konnte jedoch aufgrund des Zustandes der Leiche noch nicht geklärt werden. Der Körper wurde in ein Krankenhaus nach Praia dos Açores gebracht, wo eine gerichtsmedizinische Untersuchung jetzt endgültig Erkenntnis bringen soll.

