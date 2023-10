Gerölllawine verschüttet Brenner-Autobahn und erfasst Fahrzeug mit zwei Insassen

Von: Martina Lippl

Teilen

Schlamm und Geröllmassen auf der Brenner-Autobahn (A13): Nach Murenabgang auf dem Brenner laufen die Aufräumarbeiten. © Screenshot X/Asfinag

Starkregen suchte Teile Österreichs heim. Auf dem Brenner ging Dienstagfrüh eine gewaltige Mure ab. Direkt auf die Autobahn. Ein Wagen mit zwei Insassen wurde verschüttet.

Gries am Brenner – In der Nacht auf Dienstag (31. Oktober) pflügte sich eine gewaltige Mure am Brenner ins Tal. Geröll- und Schlammmassen verschütteten einen Abschnitt auf der Brenner-Autobahn (A13) in Tirol (Österreich). Ein Auto wurde von der 80 Meter langen Mure erfasst. Laut Einsatzkräften gibt es keine Verletzten.

Schreckmoment am Brenner (A13) in Tirol: Erdrutsch erfasst Auto auf der Fahrbahn

Gegen 2.40 Uhr ging die Mure auf der Brenner-Autobahn bei Gries am Brenner ab, teilte die österreichische Polizei am Dienstagmorgen mit. Starke Regenfälle hätten zu dem Murenabgang geführt. In beide Richtungen sei die Fahrbahn von Stein, Schlamm und Geröll verschüttet worden. Die gewaltige Mure traf auch ein Auto. Der Wagen sei in Richtung Norden unterwegs gewesen und erfasst worden. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

„Wir haben sie aus dem Auto befreit“

„Wir haben sie aus dem Auto befreit“, erzählte Feuerwehr Kommandant Alois Wieser der österreichischen Kronen Zeitung. Im Wagen hätten demnach eine Frau und ein Mann aus Südtirol gesessen. Die Feuerwehr Gries am Brenner war allerdings auch an anderen Orten in der Gemeinde gefordert.

Schweres Gerät im Einsatz: Auf der Brenner-Autobahn (A13) beseitigen Bagger die Mure und Schäden. © Screenshot X/Asfinag

Brenner-Autobahn in Tirol nach Murenabgang zeitweise komplett dicht

Nach dem Murenabgang war das Brenner-Teilstück zeitweise komplett gesperrt. Umleitungen wurden eingerichtet. Die Aufräumarbeiten auf der Brenner-Autobahn laufen auf Hochtouren. Schweres Gerät ist im Einsatz, um Schäden und die Mure zu beseitigen. Der gesamte Bereich müsse von der Landesgeologie noch beurteilt werden, berichtet der ORF.

In den frühen Morgenstunden konnte jedoch eine Fahrbahn in Richtung Süden wieder freigegeben werden. Eine Spur pro Richtung sei offen, teilte die österreichische Autobahngesellschaft ASFINAG auf der Plattform X mit. Und weiter heißt es dort: „Dauer der Behinderung nicht abschätzbar“.

Staus auf Brenner-Route für Urlauber vorprogrammiert?

Urlauber müssen sich jetzt ausgerechnet in der Herbstferienzeit auf Staus und längere Fahrtzeiten auf dem Brenner einstellen. Dabei gilt die Transitroute zwischen Österreich und Italien schon als ein heikles Nadelöhr. Baustellen, schwere Lkw-Unfälle oder auch Grenzkontrollen legen den Verkehr auf der Strecke zwischenzeitlich komplett lahm. Wer mit dem Auto über den Brenner muss, sollte sich vorher über die aktuelle Lage informieren.

Unwetter in Österreich: Feuerwehr im Dauereinsatz – Mure trifft Wohnhaus

In einem Ortsteil von Gries am Brenner wurde ein Wohnhaus von einer weiteren Mure gegen 4.20 Uhr getroffen. Erdmassen beschädigten laut der österreichischen Polizei „die Terrasse sowie ein Fenster und Teile des Innenraums des ersten Stocks“. Auch Zäune der Nachbargrundstücke seien beschädigt worden. Glücklicherweise wurde auch hier niemand verletzt. Die Höhe des Schadens sei noch unbekannt.

Die kritische Wetterlage in Österreich hält weiter an. In den nächsten Stunden erwartet Geosphere Austria Regen mit „teils kräftigen Schauerzellen“, die mehr und mehr in den Südosten des Landes ziehen.

In Tirol fällt demnach ab 1300 bis 1700 Metern sogar Schnee. Nach einer kurzen Verschnaufpause am Mittwoch gilt am Brenner am Donnerstag und Freitag (2. und 3. November) erneut Alarmstufe Orange wegen Starkregen. Damit wächst das Risiko von Muren und Hangrutschen, Überschwemmungen und Überflutungen. (ml)