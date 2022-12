Felssturz in Österreich schneidet Haushalte von Außenwelt ab – Experten befürchten weitere Abbrüche

Von: Anna Lorenz

Ein massiver Felssturz macht derzeit den Weg nach Guntschach unpassierbar – die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich umfangreich werden, weitere Gesteinsbewegungen sind zu befürchten.

Maria Rain – Am Donnerstag (15. Dezember) ereignete sich in der österreichischen Gemeinde Maria Rain (Bezirk Klagenfurt Land) im Bereich der Guntschacher Straße ein massiver Felssturz. In der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr brachen große Gesteinsbrocken des Hemmal-Felsens herab und beschädigten die Straße immens.

Österreich: Felssturz schneidet 30 Haushalte von der Außenwelt ab

Infolge des Felssturzes ist der betreffende Teil der Guntschacher Straße nicht passierbar. „Die Straße kann weder befahren noch begangen werden. Der Aufenthalt und das Queren ist lebensgefährlich“, teilte der Maria Rainer Bürgermeister Franz Ragger meinbezirk.at zufolge mit. Dadurch sind 30 Haushalte von der Außenwelt abgeschnitten. Ähnliche Vorkommnisse ereigneten sich 2021 nach einem Felssturz in Tirol.

„Insgesamt sind 50 Personen aus Oberguntschach und Unterguntschach betroffen, sie können weder aus noch ein“, erklärte Thomas Schurian, der Amtsleiter von Maria Rain, auf APA-Anfrage. Durch den Wegfall der Verbindungsstraße ist nun nur noch der Luftweg gangbar, deswegen soll nun eine andere Straße so weit hergerichtet werden, dass der Ort wenigstens notdürftig wieder zugänglich ist.

Nach Felssturz: Österreichische Gemeinde befürchtet weitere Gesteinsbewegungen

Die Aufräum- und Sanierungsarbeiten auf der Guntschacher Straße werden indes wohl mehrere Wochen andauern. Bis zu zwei Monate könnte es laut der Gemeinde wohl dauern, bis der Zufahrtsweg wieder passierbar ist. Im Gegensatz zu einem schweizerischen Bergdorf, das heuer von einem Felssturz zerstört wurde, ist in Guntschach wohl kein Gebäude zu Schaden gekommen.

Erschwerend hinzu kommt bei den Aufräumarbeiten jedoch, dass laut Geologen vor Ort wohl jederzeit mit weiteren Felsstürzen zu rechnen ist. Die Ursache der Gesteinsbewegung, wegen derer die Straße bis auf Weiteres vollgesperrt bleibt, ist noch unklar, allerdings wird ein möglicher Zusammenhang mit gefrorenem Regenwasser diskutiert.