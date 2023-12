Kindergarten erteilt dem Nikolaus Hausverbot – Riesen-Wirbel in Österreich

Von: Michelle Brey

Am 6. Dezember kommt bei vielen Kindern der Nikolaus. © David Young/dpa

Für viele gehört der Nikolaus einfach zur Weihnachtszeit dazu. In Niederösterreich sollte der Mann mit dem weißen Bart einen Kindergarten jedoch nicht besuchen.

Wien – Kinderaugen strahlen, wenn der Nikolaus durch die Tür kommt. Ganz aufgeregt tragen einige Gedichte vor oder singen ihm ein Lied, bevor er die Geschenke verteilt. In einer Gemeinde in Österreich wäre es dazu fast nicht gekommen. Ein Kindergarten im Bezirk Tulln (Niederösterreich) wollte dem Mann mit dem weißen Bart den Besuch verwehren. Auch eine Weihnachtsfeier für Zweitklässler sorgte in einer Eltern-WhatsApp-Gruppe für reichlich Stress.

Österreich: Hausverbot für den Nikolaus im Kindergarten? – Drei Gründe

Wie mehrere österreichische Zeitungen berichteten, hatten die zuständigen Pädagogen sich gegen einen Besuch des Nikolaus entschieden. Drei Gründe sprachen den Berichten zufolge dafür, ihm am 6. Dezember Hausverbot zu erteilen:

Einige Kinder im Alter unter drei Jahre: Sie könnten Angst bekommen.

Integrationskinder: Es sei nicht eindeutig bekannt, welche Trauma-Erfahrungen sie erfahren hätten.

Wer spielt den Nikolaus? Es stehe niemand zur Verfügung, der geeignet sei.

„Armutszeugnis“: Politiker positionieren sich nach geplantem Nikolaus-Verbot

Deutliche Reaktionen gab es auf das geplante Verbot von der FPÖ. Wie oe24.at berichtete, sagte Andreas Bors, Landesparteisekretär und Landtagsabgeordneter: „Der Nikolaus gehört zu unserer Kultur und zu unserem Brauchtum. Eine Abkehr davon wäre ein Armutszeugnis für unsere christlichen Werte. Ich kann daher nur an den Bürgermeister sowie die Einrichtungen appellieren, unseren Kindern dieses Fest nicht zu nehmen und sie in der Abhaltung bestärken.“ FPÖ-Gemeinderat Dr. Michael Witt bezeichnete die Gründe, die ein Verbot rechtfertigen würden, als Überschreitung der Grenze zur Absurdität.

Nikolaus-Besuch doch nicht in Gefahr – Bürgermeister schreitet ein

Nicht zuletzt meldete sich außerdem der Bürgermeister der betreffenden Gemeinde zu Wort. „Wir in Fels am Wagram unterstützen natürlich die Bräuche und Traditionen, die vor allem die Adventszeit in unserem Land mich sich bringt“, sagte Christian Bauer (ÖVP). Das gelte nicht nur für den Adventskranz oder das Christkind zu Weihnachten – sondern „natürlich auch für den Nikolaus“. Laut kurier.at konnte er einen erfahrenen Nikolaus für den Kindergarten auftreiben. Der Besuch des Nikolaus in dem Kindergarten war somit gesichert.

Begrüßt wurde das auch von Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau. „Ich freue mich sehr, dass der heilige Nikolaus morgen auch den Kindergarten in Fels am Wagram besuchen wird“, sagte sie im Vorfeld des 6. Dezember. Eine ähnliche Diskussion hatte es auch um einen Salzburger Kindergarten gegeben. Auch hier sollte der Nikolaus-Besuch nicht stattfinden. Auch hier sollte der Nikolaus-Besuch nicht stattfinden. (mbr)