Lawinentote in Österreich: Einsatzkräfte bergen jungen Skifahrer – bereits der Zweite in kurzer Zeit

Von: Christina Denk

Teilen

In Österreich kam es zu zahlreichen Lawinen-Unglücken. Einsatzkräfte konnten einige Skifahrer nur noch tot bergen. Auch für Deutschland gibt es Warnungen.

Zillertal – In großen Teilen Österreichs herrscht die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Einige Skifahrer sind in den letzten Tagen von den Pisten abgewichen – und konnten nur noch tot geborgen werden. Selbst die Suchen sind durch die Lawinengefahr teilweise stundenlang nicht möglich.

Österreich: Einsatzkräfte bergen jungen Skifahrer tot – bereits der Zweite

Trotz aller Warnungen vor großer Lawinengefahr haben Skifahrer in Österreich mit teils tödlichen Folgen die gesicherten Pisten verlassen. Im Zillertal in Tirol konnte laut Polizei am Samstag (4. Februar) ein junger Skifahrer nur mehr tot unter den Schneemassen geborgen werden.

Zuvor war ein seit Freitagabend vermisster Wintersportler im Kleinwalsertal leblos unter einer Lawine gefunden worden. „Die Leute sind sehr unverantwortlich unterwegs und immer wieder im freien Skiraum - sie glauben es einfach nicht“, sagte ein Behördensprecher in Vorarlberg.

Weitere Suchaktionen und geborgene Skifahrer: Suche zeitweise unterbrochen

Am Arlberg wurde am Samstag eine Suchaktion nach zwei möglicherweise verschütteten Skifahrern mehrere Stunden lang unterbrochen, weil für die Rettungskräfte die Gefahr weiterer Lawinen zu groß geworden war. Ebenfalls am Arlberg wurde ein 15-jähriger Wintersportler nach einem Lawinenabgang im freien Skiraum nach einer Viertelstunde unter dem Schnee lebend geborgen und ins Krankenhaus geflogen.

Aufgrund drohender Lawinen waren in Österreich am Wochenende Straßen gesperrt (hier: Steiermark). Auch Skifahrer wurden unter den Schneemassen begraben. © Energienetze Steiermark/APA/dpa

In Tirol war bereits am Freitag im Ötztal ein 32-jähriger chinesischer Skifahrer unter einer Lawine ums Leben gekommen, im Bezirk Kitzbühel wurde ein 15-Jähriger von einer Lawine mitgerissen und schwer verletzt. Auch der Straßenverkehr war erheblich behindert. Der Verkehrsclub ÖAMTC zählte vormittags 17 Straßensperren wegen Lawinengefahr.

Neuschnee und Lawinengefahr: Auch in Deutschland wird vor abgehenden Schneemassen gewarnt

In den vergangenen Tagen war in Österreich regional mehr als ein Meter Neuschnee gefallen. Reisende und Wintersportler wurden vielfach zur Vorsicht aufgerufen. Doch nicht nur in den österreichischen Skigebieten ist Umsicht geboten. Auch in Deutschland wird am Wochenende (4. und 5. Februar) deutlicher Neuschnee erwartet. Es droht auch hier Lawinen-Gefahr. Das dürfte allerdings nur ein kurzes Wintervergnügen werden. Anschließend ist eine sonnige Wetteränderung angekündigt. (chd/dpa)