Toter LKW-Fahrer auf Tiroler Autobahnparkplatz – Polizei bestätigt erste Spur

Von: Carolin Gehrmann

Die Einsatzkräfte der Polizei waren in den frühen Morgenstunden wegen des Toten auf dem Parkplatz ausgerückt.

Nach dem Fund eines toten LKW-Fahrers auf einem Autobahnparkplatz in Tirol geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Es gibt auch schon eine erste Spur zum Täter.

Inzing – In den frühen Morgenstunden, gegen 6.30 Uhr, geht der Notruf bei der österreichischen Polizei ein: Ein Toter wurde in einem LKW auf dem Autobahnparkplatz Zirl-Inzing im Bundesland Tirol gefunden. Die Fahrzeugtüren stünden offen und es befinde sich Blut daran.

Als die Polizei am Fundort eintrifft, bestätigen sich die Schilderungen: Tatsächlich finden die Einsatzkräfte einen toten Mann in einem Fahrzeug vor. Auch auf dem Boden hatte sich eine Blutlache gebildet, heißt es in einer Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Tirol.

Leichenfund auf der Autobahn: Toter Fahrer wird mit Stichwunden in LKW gefunden

Offenbar wurde der Mann durch mehrere Stichverletzungen am Oberkörper getötet, wie die Beamten feststellen. Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen 35-jährigen polnischen Staatsbürger, wahrscheinlich der Fahrer des LKW. Dass es sich hier mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Tötungsdelikt handelt, ist für die Polizei schnell eindeutig. Auch eine erste Spur gibt es bereits.

Gleich daneben, in einem anderen parkenden LKW, wurde ein weiterer Mann entdeckt – dessen Kleidung blutverschmiert war, wie die Tiroler Tageszeitung schreibt. Der 36-Jährige, ebenfalls ein Pole, wurde aufgrund der Spurenlage vorläufig von der Polizei festgenommen, teilte die Polizei in der Pressemeldung mit. Demnach gilt der Mann als dringend tatverdächtig. Er selbst sei nicht verletzt gewesen, heißt es weiter in der Zeitung.

Polizei geht von Tötungsdelikt aus – Ein Mann im LKW daneben wurde festgenommen

Die Polizei geht davon aus, dass sich die beiden Männer auf dem „Parkplatz getroffen und in den Abend und Nachtstunden Alkohol konsumiert“ haben. Die Polizei muss jetzt die Einzelheiten der blutigen Tat rekonstruieren. „Der weitere Verlauf des Abends – insbesondere der Tathergang – ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen“, heißt es in der Meldung.

Auch über die Tatwaffe ist derzeit noch nichts bekannt, berichtet die Austria Presse Agentur (APA). Aufgrund des Verletzungsbildes gehe das LKA von einem „scharfen, spitzen Gegenstand“ aus. Auch in Ruhpolding wurde kürzlich ein schwerverletzter Mann mit Stichwunden gefunden.

Nach Leichenfund auf der Autobahn in Österreich: Obduktion soll weitere Erkenntnisse bringen

Für den Toten in Österreich sei eine Obduktion im Auftrag der Staatsanwaltschaft für den 08. Mai geplant, heißt es in der Pressemitteilung der Landespolizeidirektion. Die Spurensicherung war am Sonntagnachmittag abgeschlossen. Der Autobahnparkplatz war dafür mehrere Stunden lang gesperrt.

