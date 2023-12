Pizza für 19 Euro: Österreich-Restaurant verlangt heftigen Aufpreis für Extra-Zutat – „wirklich dreist“

Ein Österreicher ging mit seiner Frau in einem italienischen Restaurant essen. Der Abend nahm aufgrund der Rechnung ein eher unschönes Ende.

Wien - Fein essen gehen, Pizza und Pasta genießen: Besonders im kalten Winter kann da schnell ein wenig Urlaubsfeeling aufkommen. Nicht immer gehen Kunden aber zufrieden aus einem Restaurant. Wenn das Essen gut war, liegt die Ursache häufig in der Rechnung. Ein Gast konnte zuletzt kaum fassen, was auf seiner Quittung stand. Und auch in Österreich verärgerte einen Restaurantkunden der Preis, den er auf seiner Rechnung vorfand.

„Wirklich dreist“ - Preis auf Rechnung erzürnt Kunde in Restaurant

Eine Extra-Portion Rucola auf der Pizza vermieste einem Kärntner im Nachhinein seinen Restaurantbesuch. Denn über das Essen beschwerte er sich keineswegs - nur der Preis ließ zu wünschen übrig. Das geht aus einem Bericht von heute.at hervor. Das italienische Restaurant verlangte demzufolge nämlich einen Aufpreis für die Extra-Portion. Und das war offenbar weder irgendwo als Hinweis in der Speisekarte zu lesen, noch wurde es dem Kunden bei der Bestellung gesagt. „Was wir aber an diesem Abend erlebt haben, war wirklich dreist“, zitierte ihn die österreichische Zeitung.

„Geht schon in Richtung Abzocke“: Kunde beschwert sich über Restaurant in Österreich

So war es wohl nur bis zum Zeitpunkt, als der Kellner die Rechnung vorlegte, ein schöner Abend. Die zusätzliche Portion Rucola auf der Pizza berechnete das Restaurant mit einem Extra-Betrag in Höhe von 3,20 Euro. Die Pizza (belegt mit Rohschinken, Tomaten und Parmesan) sei dabei mit einem Preis von 15,90 Euro „eh schon recht teuer“ gewesen, beanstandete der Kunde in dem Bericht. „Das ganze geht schon in Richtung Abzocke“, warf er dem Restaurantbesitzer vor. Denn: „Auch auf der Karte ist der hohe Zuschlag nicht vermerkt“, führte er noch an.

Stolze 19,10 Euro bezahlte der Kunde schließlich für die Pizza - und hat offenbar nicht vor, das Restaurant noch einmal zu besuchen. Das nicht namentlich genannte Restaurant bezog laut heute.at zu dem Vorfall zunächst keine Stellung.

Eine deutlich höhere Summe sollte eine Influencerin bei einem Restaurantbesuch für das Essen zahlen. Es handelte sich um 55.000 Euro. Der Auslöser war ein Foto, das sie in den sozialen Medien teilte. (mbr)