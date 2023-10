Österreich: Rentner verirrt sich in den Bergen – Gruppe Wanderer will ihm nicht helfen

Von: Teresa Toth

Ein Rentner hat sich bei einer Wanderung in Oberösterreich verlaufen – er war allein und ohne Handy unterwegs. Eine Gruppe, die er um Hilfe bat, soll ihn ignoriert haben.

Gosau – Viele Menschen nutzen die letzten warmen Tage des Jahres für Wanderausflüge. Beim Wandern lauern jedoch einige Gefahren – darunter etwa mögliche Angriffe durch Kühe, wie sie in Südtirol bereits mehrfach vorkamen. Es besteht zudem die Gefahr, vom Weg abzukommen und sich zu verirren. Diese Erfahrung musste auch ein Rentner machen. Hilfe bekam der ältere Mann in seiner Notsituation zuerst keine.

Der Rentner aus Oberösterreich entschied sich nach einem Rundweg für eine weitere Wanderung allein

Der 79-Jährige aus Edt bei Lambach in Oberösterreich fuhr am Montag (2. Oktober) gemeinsam mit seiner 76-jährigen Frau mit der Gosaukamm-Bahn auf die Zwieselalm in Oberösterreich. Von dort aus wollten die beiden einen Rundweg antreten. Nachdem das Ehepaar den Rundweg gegen 12 Uhr absolviert hatte, entschied sich der Senior, noch eine weitere Strecke allein zu wandern. Dabei verirrte er sich jedoch, wie die Polizei Oberösterreich erklärte.

Da der 79-Jährige kein Handy mit sich trug, konnte er keine Hilfe rufen. Glücklicherweise traf er auf eine Gruppe Wanderer, die er um Hilfe bat. Anstatt dem Verirrten ein Mobiltelefon zu leihen, sollen sie ihn allerdings ignoriert haben – das erzählte der Wanderer aus Oberösterreich später der Polizei. Hierfür gab es vermutlich „die verschiedensten Ausreden“, sagte die Polizei auf Nachfrage von Merkur.de von IPPEN.MEDIA.

Ein Landwirt reagierte geistesgegenwärtig und rief die oberösterreichische Bergrettung

Wesentlich hilfsbereiter zeigte sich dagegen ein Landwirt, der den umherirrenden Wanderer ebenfalls entdeckte. Er benachrichtigte die Bergrettung, die bereits mit einem Hubschrauber nach dem Mann suchte: Seine Frau hatte ihn zuvor als vermisst gemeldet, nachdem er um 15 Uhr noch immer nicht zum vereinbarten Treffpunkt an der Gablonzer Hütte erschienen war.

Mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“ wurde nach dem vermissten Rentner in Oberösterreich gesucht. © Ulrich Kettner/imago

Um wen es sich bei der Gruppe Wanderer handelt, ist der Polizei Oberösterreich unklar

Der Bergrettung gelang es schließlich, den Rentner aus seiner misslichen Lage zu befreien und ihn mit einer leichten Unterkühlung zum Gosausee zurückzufliegen. Um wen es sich bei den ignoranten Wanderern handelt, die den 79-Jährigen seinem Schicksal überließen, ist nach Angaben der Polizei unklar. Es erwarten sie demnach keine Konsequenzen für ihre unterlassene Hilfeleistung.

