Tödlicher Zusammenstoß bei Salzburg: Zwei Personen sterben bei Autounfall – Drei Schwerverletzte

Von: Jennifer Lanzinger

Österreich: Polizei ermittelt nach tödlichem Skiunfall im Skigebiet „Mölltaler Gletscher“. Der Notarzt der Besatzung vom Christophorus 7 konnte nur noch den Tod feststellen. © Groder/imago

Zwei Personen sind am frühen Morgen südlich von Salzburg tödlich verunglückt, drei weitere Menschen wurden bei dem Autounfall schwer verletzt.

Salzburg – Das Winter-Wetter kehrt in vielen Teilen Deutschlands zurück, auch in Österreich muss vielerorts aktuell mit niedrigen Temperaturen und Schnee gerechnet werden. Bei winterlichem Wetter ereignete sich nun am Griessenpass südlich von Salzburg ein tödlicher Unfall. Zwei Autoinsassen verunglückten tödlich, drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Unklar ist aktuell, ob die Opfer möglicherweise aus Deutschland kommen. Das berichtet Merkur.de.

Wie die dpa unter Berufung auf das Rote Kreuz berichtet, war das Auto der tödlich verunglückten Personen mit einem Postbus zusammengestoßen. Der Busfahrer wurde demnach ebenfalls schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 8 Uhr. Wie die dpa unter Berufung auf Reporter berichtet, soll das Auto ein ausländisches Kennzeichen gehabt haben. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben über die Nationalität der Opfer machen.

Ebenfalls unklar ist, wie es zu der tödlichen Tragödie kommen konnte. Zur Unglücksursache wurde am Samstag noch ermittelt. Der knapp 1000 Meter hohe Pass verbindet die Gemeinden Hochfilzen in Tirol und Leogang in Salzburg.