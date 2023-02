Reisende aus Deutschland aufgepasst! Österreich droht ein Schnee-Chaos am Wochenende

Warnstufe vier von fünf

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Patrick Huljina schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In Österreich sorgen große Schneemengen derzeit für Chaos. Es herrscht hohe Lawinengefahr, auch im Straßenverkehr gibt es teils große Probleme.

München/Innsbruck – Das Wetter war in diesem Winter bislang noch nicht besonders winterlich. Schnee war lange Zeit Mangelware. Bis vor wenigen Tagen waren viele Skigebiete noch auf Kunstschnee angewiesen – auch in Österreich. Doch nun hat eine „Schneewalze“ die Alpenrepublik erreicht: starke Schneefälle haben vor dem Wochenende zu großer Lawinengefahr und erheblichen Behinderungen auf den Straßen geführt.

Schnee-Chaos in Österreich: Große Lawinengefahr – Warnstufe vier von fünf

In weiten Teilen des Landes gilt die Warnstufe vier von fünf. „Mit dem Neuschnee und dem Wind haben wir alle Zutaten für eine erhöhte Lawinenaktivität“, sagte der Sprecher des Lawinenwarndienstes Tirol, Patrick Nairz, am Freitag (3. Februar). Bereits in den vergangenen Tagen schlugen Behörden aufgrund der großen Neuschneemengen Alarm und warnten vor einem hohen Lawinen-Risiko.

Wintersportler sollten aufgrund der hohen Gefahrenstufe möglichst auf den Pisten bleiben. Wer in den freien Skiraum wolle, solle mit größter Vorsicht unterwegs sein und steile Hänge meiden, hieß es. Ein Wintersportler kam am Freitag bei einem Lawinenabgang abseits der Piste im Tiroler Ötztal ums Leben. Der Verschüttete wurde nach der Bergung reanimiert, starb jedoch laut Polizei kurz darauf. Ende Dezember wurde ein Lawinen-Unglück in Österreich zum Weihnachtswunder.

Regional mehr als ein Meter Neuschnee: Probleme im Straßenverkehr

Der Schnee sorgte auch im österreichischen Straßenverkehr für teilweise große Probleme. Regional war zuletzt mehr als ein Meter Neuschnee gefallen. Einige Straßen sind auch für Autos nur noch mit Schneeketten befahrbar – andere aufgrund der Lawinengefahr komplett gesperrt. Die Feuerwehr verzeichnete am Freitag zudem zahlreiche Einsätze zur Bergung liegengebliebener Fahrzeuge. Auf der Pyhrnautobahn (A9) in Oberösterreich waren beispielsweise in der Nacht mehrere Auffahrten aufgrund von querstehenden Lastwagen blockiert.

+ Diese Straße am Hochkönig wurde aufgrund der Lawinengefahr gesperrt. © Markus Angerer/dpa

Das Schnee-Chaos in Österreich dürfte auch in den kommenden Tagen anhalten. Bis zum Sonntag sollen oberhalb von etwa 1000 Meter lokal teilweise erhebliche Schneemengen dazukommen. Zudem erwarten Meteorologen auf den Bergen Sturmböen. Am Freitag wurde auch im Gebiet von Oberösterreich über Niederösterreich bis Wien und zum Burgenland vor Böen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde gewarnt.

Auch in Deutschland bleibt das Wetter turbulent. In einigen Teilen Bayerns fiel am Freitag wetterbedingt sogar die Schule aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte starke Schneefälle angekündigt, im Bayerischen Wald ist es auch genauso gekommen. Bilder zeigen eine dicke Schneedecke – teilweise fielen 20 Zentimeter in vier Stunden. (ph)

Rubriklistenbild: © Markus Angerer/dpa