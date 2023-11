Massiver Wintereinbruch in Österreich: Tirol versinkt im Schnee – Rekordmenge am Brenner

Von: Kilian Bäuml

Österreichs Wetter hält Überraschungen bereit: Schnee im Sommer, Sonne im Winter. Zieht der Winter jetzt durch?

Tirol – Der Herbst hält als Jahreszeit in diesem Jahr offenbar für jedes Land anderes Wetter bereit. Über großen Teilen Europas zieht Orkan „Ciarán“ und führt in Italien zu historischen Unwettern mit Todesopfern. In Österreich hingegen stellt man sich eher die Frage, ob Schlitten und Skier schon ausgepackt werden können.

Tatsächlich kann man in diesem Jahr in Österreich schonmal mit den Jahreszeiten durcheinanderkommen, denn das Winter-Wetter lässt sich fast das ganze Jahr über immer mal wieder blicken. Selbst im August gab Schneefall in Österreich. Ein Wetter-Trend, der sich auch im Herbst fortsetzt – sogar so stark, dass man sich schonmal fragen kann, ob das nicht schon der Wintereinbruch in Österreich ist. Ganz danach sieht es nämlich derzeit in vielen Regionen unseres Nachbarlandes aus. Teilweise 60 cm Neuschnee fielen und die Schneefallgrenze liegt laut dem österreichischen Portal wetter.at zeitweise nur bei 800 Metern.

Schneefallgrenze bei 800 Meter: Ist das schon der Wintereinzug in Österreich?

Doch hält der Winter wirklich jetzt schon Einzug in Österreich? Zumindest soll es in weiten Teilen des Landes in den kommenden Tagen schneiden. Die Schneefallgrenze von 800 Metern hält allerdings nur kurz, noch an diesem Wochenende steigt sie voraussichtlich wieder auf 1500 bis 2000 Meter an. Dort, wo es kurzzeitig schneite, scheint dafür dann laut dem Portal die Sonne. Sogar Temperaturen von acht bis 15 Grad Celsius sollen möglich sein.

In den Höhen, in denen der Schnee liegen bleibt, gibt es ihn dafür umso mehr. „Die kräftigsten Niederschläge gab es im Unterland, der Rekord mit 51 Litern pro Quadratmeter wurde freilich am Brenner verzeichnet“, sagte Meteorologe Christoph Matella vom Wetterdienst UBIMET zur Kronen Zeitung. Vor allem um den Brenner herum sind die Massen an Schnee rekordverdächtig und beeinträchtigen sogar den Straßenverkehr.

Schnee in Österreich: Wintergefühle auch in Region Frankfurt mit Frost und Glühwein

Doch nicht nur das Winter-Wetter macht die Autobahn am Brenner zur Gefahr, vor kurzem bedrohte auch eine Geröll-Lawine die Fahrbahn. Beim Autofahren sollte man dringend Rücksicht auf das Wetter nehmen, in einigen Teilen Österreichs muss man bereits Schneeketten auf die Reifen machen.

Auch hierzulande stellt man sich auf Winter ein, auch in der Region um Frankfurt wird bereits mit einem Wetter-Sturz und dem ersten Frost gerechnet. Und nicht nur niedrige Temperaturen lassen Wintergefühle hochkommen, denn gegen die Kälte kann man sich schon mit Glühwein behelfen, der erste Weihnachtsmarkt in Frankfurt ist bereits geöffnet.