Unwetterzentrale warnt: Heftiger Schneefall in Österreich erwartet – mehr als 35 Zentimeter befürchtet

Von: Romina Kunze

Wintersportfans dürfen sich freuen, doch die Behörden warnen: Nicht nur die Berge Österreichs, auch Wien könnte in den nächsten Tagen weiß werden. Mancherorts wird es heftig.

Wien – Bei den Wetteraussichten dürfte Wintersportlern ebenso das Herz aufgehen, wie Freunden von lauschigen Stunden vor dem Kamin mit Kuschelsocken und Heißgetränk. Rund um die Städte München und Nürnberg durften sich die Bayern am Freitagabend (24. November) über die ersten Schneeflocken der Saison freuen. In der Alpenregion und jenseits der Bundesgrenze wird dagegen ein regelrechtes Winterwonderland erwartet.

Meteorologen sagen für Österreich am Wochenende heftigen Schneefall voraus. Sogar bis ins Flachland. Doch die weiße Pracht ist mit Vorsicht zu genießen: In einigen Regionen gilt sogar die höchste Wetterwarnstufe, wie österreichische Medien berichten.

Starker Schneefall im Westen Österreichs – Mögliche Schneedecke auch im Flachland

Sturmtief Linus brachte bereits vor Tagen arktische Luft in die Alpenrepublik: ein Vorbote für den Wintereinbruch, wie sich herausstellt. Denn am Wochenende um den 25. und 26. November wird viel Schnee in Österreich erwartet, vorrangig im Westen des Landes. Besonders intensiv dürfte der Schneefall in der Region um Vorarlberg ausfallen. Hier hat die Unwetterzentrale AT (UWZ) die höchste Warnstufe Violett ausgesprochen. Es könnten mehr als 35 Zentimeter Neuschnee binnen 24 Stunden fallen.

Die Live-Aufnahmen vor Ort zeigen überwiegend eine winterliche Szenerie, nicht nur an den Hängen, auch die Dörfer sind in dieser Region vielerorts weiß. Laut Vorhersage könnte am Wochenende sogar im Flachland eine dünne Schneeschicht liegen. Die ersten Anzeichen dafür zeigten sich bereits in den frühen Morgenstunden des Samstags in der österreichischen Hauptstadt.

„In Wien fällt gerade der erste Schnee der Wintersaison 2023/24“, postet ein X-Nutzer (früher Twitter) am Samstag kurz nach 7 Uhr ein Foto von Schneeflocken in den sozialen Netzwerken. Doch bei aller Freude auf gepuderte Skipisten und Schneemänner im Garten ist auch Vorsicht geboten, etwa vor Straßenglätte, Kälte und Unfällen.

Noch vor der drohenden Unwetter-Front mussten die Behörden einen Unfall melden: In Tirol wurden zwei Wintersportler von einer Lawine überrascht. Für einen von ihnen endete dies tödlich. In der Region hat es seit Anfang November immer wieder geschneit.

Immer wieder heftigere Schnee-Phasen in Österreich in den kommenden Tagen

Am Samstagabend wird der Schneefall nach einer vorübergehenden Abnahme wieder stärker, so der Wetterbericht. Ab Sonntagnachmittag legt das Winterwetter eine kurze Pause ein, während es am Montag erneut schneien könnte. Zum Dienstag dürfte die arktische Kaltfront laut Prognose vorerst abgezogen sein.

Der Westen Österreichs wird von einer Schnee-Walze erfasst. In der Region rund um den Vorarlberg wurde die höchste Unwetterwarnung (Violett) ausgerufen. (Screenshot) © Screenshot/UWZ AT

Auch in Deutschland könnten nach dem Black Friday weiße Tage folgen. Vor allem in Bayern wird Neuschnee erwartet, prognostizieren Wetterexperten. Das Wetter spielt Ski- und Snowboardfahrern also in die Karte, die neuen Pisten-Preise dagegen weniger. Teuer könnte es künftig auch für den werden, der bei solchen Wetterverhältnissen ohne entsprechende Maßnahmen mit dem Auto in Österreich unterwegs ist. (rku)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Romina Kunze sorgfältig überprüft.