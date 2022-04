Deutscher Ski-Anfänger fliegt acht Meter durch die Luft – und landet auf einem Autodach

Von: Patrick Huljina

Im Skigebiet Turracher Höhe kam es zu einem spektakulären Unfall. (Archivbild) © Daniel Waschnig Photography/Imago

Der Ski-Ausflug in die Turracher Höhe endete für einen 20-jährigen Anfänger aus Deutschland im Krankenhaus. Er verlor die Kontrolle über seine Ski.

Turracher Höhe - Am vergangenen Wochenende wollten zwei junge Touristen aus Deutschland wohl die letzten Züge des Winters genießen und einen Ski-Anfängerkurs in Österreich absolvieren. Die beiden 18- und 20-jährigen Ski-Neulinge aus Nordrhein-Westfalen begaben sich gemeinsam mit ihrem Ski-Lehrer auf die Pisten im Skigebiet Turracher Höhe. Dabei kam es zu einem spektakulären Unfall, wie die Polizei Kärnten mitteilte.

Österreich: Deutscher Ski-Anfänger fliegt durch die Luft – und landet auf einem Autodach

Der 20-jährige Ski-Urlauber habe demnach am Montag (11. April) gegen 15 Uhr die Kontrolle verloren und konnte nicht mehr stehenbleiben. „Er fuhr beinahe die gesamte Piste ungebremst in das Tal“, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Auf Zurufe des Ski-Lehrers, sich fallen zu lassen, habe der Tourist aus dem Münsterland nicht reagiert.

Laut Polizei fuhr der Mann am Ende der Piste über einen Schneehügel, hob ab und flog ungefähr acht Meter durch die Luft. Nach dem spektakulären Sturzflug landete der Deutsche den Angaben zufolge sehr unsanft auf dem Dach eines parkenden Autos. Der 20-Jährige wurde anschließend mit Verletzungen in ein Krankenhaus in Klagenfurt transportiert. Über die Schwere der Verletzungen und den aktuellen Zustand des Ski-Anfängers aus Nordrhein-Westfalen machte die Polizei keine weiteren Angaben.

Ski-Unfall in Österreich: „Erheblicher Sachschaden“ am Fahrzeug

Am parkenden Fahrzeug, auf dem der Urlauber nach seinem Sturz landete, entstand laut Polizeiangaben ein „erheblicher Sachschaden“. Ein zweites Fahrzeug sei durch die Ausrüstung des Ski-Fahrers ebenfalls beschädigt worden.

Immer wieder kommt es auch in Bayern zu schlimmen Ski-Unfällen. Im Januar kam es zu einem schweren Sturz auf der Zugspitze. Die ZDF-Sportreporterlegende Dieter Gruschwitz starb in diesem Jahr an den Folgen eines Ski-Unfalls. (ph mit dpa)