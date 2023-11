„Da vergeht es einem“: Weihnachtsmarkt in Österreich sorgt mit Preisexplosion bei Punsch und Glühwein für Wut

Von: Anna-Lena Kiegerl

Das Leben wird immer teurer, das kriegt wohl ein jeder zu spüren. Auf einem Wiener Weihnachtsmarkt sollen einige Punsch-Sorten nun ganze 7,50 Euro kosten - und das ohne Pfand.

Wien – Mit dem Herbst rückt die Weihnachtszeit und damit auch die Adventszeit immer näher. Das heißt auch: Bald kann man wieder über die zahlreichen Weihnachts- und Christkindlmärkte schlendern. Glühwein, Punsch und Maronen gehören bei vielen zum Programm. Doch diese könnten immer mehr zum Luxus werden. Denn die Preise auf den Weihnachtsmärkten sind, wie auch im Supermarkt, in die Höhe geschossen. So sorgte ein TikTok-Video eines Weihnachtsmarkts in Wien für Furore. Denn hier soll ein Punsch ganze 7,50 Euro kosten.

Auf dem TikTok-Video des Accounts „Wienliebe“ zu sehen: der noch geschlossene Markt. Dennoch hängen bereits Preisschilder an den kleinen Hütten. Und hier liegt das Problem. Denn ein „Schilcher Glühwein“, „Uhudler Glühwein“, „Orangen Havana Punsch“ und auch der „Lillet Apfelstrudel Punsch“ kosten stolze 7,50 Euro bis 7,80 Euro.

Punsch auf dem Weihnachtsmarkt für 7,50 Euro: „Werden wir definitiv nicht bezahlen“

Die meisten TikTok-User sind geschockt von den im Video dargestellten Preisen. „Wird dann dieses Jahr ausgelassen, bei diesen Preisen vergeht es einem. Werden wir definitiv nicht bezahlen“, meint eine Nutzerin. Ein anderer erklärt: „Dieses Jahr spazieren alle mit Thermoskanne auf dem Weihnachtsmarkt.“ Doch es gibt auch Verständnis für die gestiegenen Preise: „Wenn man bedenkt, dass die Miete für die Zeit extrem viel kostet, schon verständlich“, schreibt eine Nutzerin. Die Fixmiete für einen Punschstand auf dem Christkindlmarkt am Rathaus in Wien kostet 55.500 Euro, heißt es in einer Informationsbroschüre für Standortbetreiber.

Wie heute.at berichtet, findet man die Schilder allerdings nicht auf dem Rathausplatz, sondern im Weihnachtsdorf am Unicampus altes AKH in Wien. Zudem muss man bei den Preisen das Pfand noch hinzurechnen. Denn dieses ist in den 7,50 Euro noch nicht enthalten. Klassischer Glühwein, sowie Punsch kostet am selben Stand jedoch „nur“ 5,40 Euro. Kinderpunsch schlägt mit 4,50 Euro zu Buche. Damit sind die Getränke auch in diesem Jahr teurer geworden. Denn 2022 kostete der Glühwein noch 4,90 Euro und der Kinderpunsch zwischen 3,90 Euro und 4,50 Euro.

Auch in München sorgte im letzten Jahr der Glühwein für Diskussionen. Denn auch in der bayerischen Landeshauptstadt lagen die Preise für das Wintergetränk sehr hoch. Ganze zehn Euro musste man für eine Tasse hinblättern.