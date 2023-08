Wilde Verfolgungsjagd über Grenze: Polizei jagt BMW von München bis Tirol

Von: Johannes Welte

Die österreichische Polizei stoppte den Amokfahrer © Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter via www.imago-images.de

Eine wilde Verfolgungsjagd führte die Polizei über mehr als 80 Kilometer von München bis zum Achensee in Tirol. Die Hintergründe sind noch unklar.

Maurach/München – Polizisten aus Österreich haben am frühen Donnerstagmorgen (31. August) ein Auto mit fünf Männern gestoppt, das den Kollegen aus Bayern davon gefahren war. Gegen Mitternacht hatten Polizeibeamte versucht, einen BMW X1 mit Wiener Kennzeichen zu kontrollieren, der Richtung Norden fuhr.

Verfolgungsjagd nach Tirol: Deutsche Polizei forderte Hubschrauber zur Verstärkung an

Der Fahrer trat aufs Gaspedal des BMW, der in der Verbrennerversion 192 PS hat und wendete. Das Auto flüchtete in hohem Tempo auf der B13 Richtung Süden. Der BMW raste laut Polizeipräsidium München über Holzkirchen, Bad Tölz und den Sylvensteinsee zur Grenze am Achenpass. Die Streife fuhr hinterher, nahm die Verfolgung auf, auch ein Hubschrauber und weitere Polizeiautos wurden zur Verstärkung angefordert.

Die Verfolgungsjagd endete am Achensee © Salvador Escriva / Wikipedia

Um 2.21 Uhr passierte das Auto am Donnerstag (31. August) die Grenze und raste weiter Richtung Achensee. Die bayerischen Polizisten baten die österreichischen Kollegen um Unterstützung. Die bauten Straßensperren an einem der Tunnels auf, durch die die österreichische Bundesstraße B181 am Ostufer des Sees führt. Auch am Kreisverkehr in Wiesing am Südende des Sees wurde eine Straßensperre aufgerichtet.

BMW-Fahrer versuchte Streifenwagen abzudrängen

Derweil versuchten die bayerischen Polizisten im Bereich von Achenkirch am Nordende des Sees, das Auto zu stoppen, indem sie es überholten. Der BMW-Fahrer versuchte, den Streifenwagen abzudrängen. Um 2.33 Uhr sah der BMW-Fahrer die Straßensperre am Tunnel, er raste einfach durch und rammte dabei einen österreichischen Streifenwagen an der Seite, nach zehn Metern blieb er dann stehen.

Fünf Männer sprangen aus dem BMW und versuchten zu flüchten. Erst als die Tiroler Polizisten Warnschüsse in die Luft abgaben, ließen sie sich festnehmen. Der Fahrer wurde als 27-Jähriger identifiziert, bei den vier weiteren Männern ist die Identität unklar.“

Fluchtfahrzueg raste durch Blockade der österreichischen Polizei

Die Hintergründe sind den ErmittlerIn zufolge noch unklar, die Vernehmungen laufen. Allerdings prüft die Münchner Polizei unter anderem, ob es sich um eine Schleusung gehandelt hat. In den vergangenen Tagen hatte es zahlreiche unerlaubte Einreisen von Migranten, dabei kam es auch zu mehreren Verkehrsunfällen, unter anderem bei einer Verfolgungsjagd in Bayern.