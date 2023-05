Dramatische Szenen bei Landjugendfest: Mann fährt mit Auto los – und hört plötzlich Schreie

Das Fest der Landjugend Höfen war wieder ein großer Erfolg. Doch ein Zwischenfall trübte die Stimmung. © ds - Security in Weißenbach am Lech / Facebook

Das Frühlingsfest der Landjugend in Höfen war dieses Jahr wieder ein großer Erfolg. Doch es hätte ein dramatisches Ende nehmen können.

München/Höfen – Ein großes Traktortreffen, der Auftritt der Stimmungskapellen „Pfundskerle“ und „LätsFetz“, Bier und Jägermeister sorgten für ausgelassene Abende beim Frühlingsfest der Landjugend in Höfen im Tiroler Außerfern. Der Ort liegt in Österreich, nur 20 Kilometer südlich von Füssen (Ostallgäu).

Dramatische Szenen bei Landjugendfest: Mann fährt mit Auto los – plötzlich ertönen laute Schreie

Als am Sonntag (7.Mai) früh um 1:20 Uhr ein 29-jähriger Gast das Fest verließ und mit dem Auto nach Hausen fahren wollte, ereignete sich das Beinahe-Unglück: Der junge Mann startete das Auto, fuhr los. Plötzlich schallte wie aus dem Nichts ein lauter Schrei unter dem Auto hervor. Sofort stoppte der 21-Jährige den Wagen, kniete sich hin und schaute unter das Auto: Dort lag ein 33-Jähriger, der wie verrückt schrie.

Der 33-Jährige hatte sich betrunken unter das Auto schlafen gelegt. Der 33-Jährige erlitt bei dem Unglück Verletzungen unbestimmten Grades. Ein Krankenwagen brachte ihn in das Krankenhaus nach Reutte in Tirol. Die Ermittlungen der Tiroler Polizei dauern noch an.