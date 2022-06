Unwetter-Alarm in Österreich: „Häuser meterhoch mit Schlamm verschüttet“

Von: Patrick Huljina

Zahlreiche Feuerwehrleute helfen die Ortschaften im Bezirk Villach-Land von den Schäden zu befreien. © picture alliance/dpa/APA/Gert Eggenberger

Starke Regenfälle und Hagel haben in Kärnten zu vielen Murenabgängen geführt. Für zwei Gemeinden wurde der Zivilschutzalarm ausgelöst.

Update vom 29. Juni, 21.42 Uhr: Bis zum Abend sei es nur schwer möglich gewesen, sich einen Überblick über das Ausmaß der Überschwemmungen zu verschaffen, so Bezirkshauptmann Bernd Riepan gegenüber dem ORF. „Wie viele Häuser betroffen sind, kann man wohl erst morgen oder überhaupt erst in den nächsten Tagen abschätzen. Was man allerdings schon jetzt sagen kann: Die Schäden sind enorm.“

Etwa zehn bis fünfzehn Menschen seien mithilfe des Hubschraubers aus ihren vermurten Häusern in Arriach gerettet worden. Wie viele Menschen in der Region insgesamt festsaßen, könne man nur schätzen, so Riepan. Notquartiere seien derzeit offenbar nicht nötig. Der Fokus der Helfenden liege momentan darauf, die Hauptverkehrsverbindungen wieder befahrbar zu machen, um Trinkwasser zu den Menschen zu bringen, sagt Riepan.

Laut dem Energieversorger Kelag waren am Nachmittag noch rund 2000 Kundenanlagen ohne Strom, so ORF weiter. Bezirkshauptmann Riepan teilte mit, dass man am morgigen Donnerstag Kelag-Monteure zu den Schadstellen im Netz fliegen werde.

In Treffen am Ossiacher See sind ganze Straßen vom Schlamm und Hochwasser bedeckt. © Gert Eggenberger/dpa

Schwere Unwetter in Österreich: Hubschrauber und Soldaten im Einsatz – wohl ein Toter

Update vom 29. Juni, 15.09 Uhr: Sowohl zwei Hubschrauber als auch knapp 100 Soldaten sind mit schwerem Gerät in Kärnten im Einsatz. Viele Straßen sind wegen Schutt und Geröll unpassierbar. Die Gemeinde Arriach im Bezirk Villach-Land ist derzeit von der Außenwelt abgeschnitten. Ein vermisster Mann (82) konnte am Mittwochmittag nur noch tot geborgen werden. Von einem vermissten Autofahrer, der sich gegen vier Uhr noch selbst bei der Landesalarm- und Warnzentrale gemeldet hatte, gibt es laut ORF noch keine Spur.

Angesichts der Zerstörung meldete sich der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen via Twitter zu Wort. Er appelliert an die Bevölkerung: „Passen Sie auf sich & Ihre Mitmenschen auf. Schauen wir aufeinander!“

Update vom 29. Juni, 13.41 Uhr: Ein schweres Unwetter im österreichischen Bundesland Kärnten hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Wegen Erdrutschen und reißender Bäche wurde bereits in den Gemeinden Treffen am Ossiacher See und Arriach der Zivilschutzalarm wegen Erdrutschen und reißender Bäche ausgerufen. Diese Warnstufe gilt nun auch in Tamsweg im Bezirk Salzburg. Dort droht laut ORF der Leißnitzbach über die Ufer zu treten. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in den Häusern zu bleiben, Tiefgaragen und Keller nicht zu betreten und sich von Ufern sowie Brücken fernzuhalten.

Schwere Unwetter in Österreich: „Häuser meterhoch mit Schlamm verschüttet“

Erstmeldung vom 29. Juni: München/Villach - In der Nacht zum Mittwoch (29. Juni) haben im österreichischen Bundesland Kärnten schwere Unwetter gewütet. Starke Regenfälle und Hagel hatten zahlreiche Murenabgänge zur Folge. Häuser wurden teils bis zum ersten Stock verschüttet. Die Lage ist unübersichtlich. Für die Gemeinden Treffen am Ossiacher See und Arriach im Bezirk Villach-Land wurde sogar der Zivilschutzalarm ausgelöst. Laut ORF waren am Mittwochmorgen noch 7500 Haushalte rund um Villach und im Gegendtal ohne Strom.

„Man kann sich das schwer vorstellen. Die Häuser sind meterhoch mit Schlamm verschüttet, Autos wurden weggerissen. Die Menschen stehen unter Schock“, erklärte Wasserretter Michael Siter dem österreichischen Nachrichtenportal Kurier. Er sei seit 20 Jahren bei der Wasserrettung und habe etwas Vergleichbares noch nicht erlebt. Bislang sei unklar, wie viele Verletzte es gebe. „Wir haben bisher sieben Personen und einen Hund ausgeflogen“, berichtete Siter.

Laut Kurier zählte der Wasserretter zu den Einsatzkräften, die am Morgen bereits mit einem Hubschrauber in die betroffenen Gebiete geflogen wurden. Die übrigen Wege seien „zu gefährlich“ und „zu vermurt“, so die Polizei. Unter den Einsatzkräften sind auch 24-Stunden-Pflegekräfte. Sie sollen pflegebedürftige Personen vor Ort unterstützen. Zudem sind unter anderem die Feuerwehr, die Bergrettung, das Bundesheer und auch Suchhunde im Einsatz. Sie sollen möglicherweise verschüttete Personen aufspüren.

Schwere Unwetter in Österreich: Zivilschutzalarm ausgelöst – „hundertjährliches Hochwasser“

Besonders schwer betroffen waren ersten Meldungen zufolge die beiden Gemeinden Treffen am Ossiacher See und Arriach im südlichen Österreich. Für Treffen wurde gegen 3.30 Uhr in der Nacht eine Zivilschutzwarnung ausgelöst, die später zu einem Zivilschutzalarm erweitert wurde. Die Menschen wurden laut ORF angewiesen, sich im ersten Stockwerk ihrer Häuser in Sicherheit zu bringen und abzuwarten, bis sich die Situation entspannt.

Durch die extremen Regenfälle traten mehrere Bäche an verschiedenen Stellen über die Ufer. Johannes Moser vom hydrologischen Dienst sprach gegenüber dem ORF von einem „hundertjährlichen Hochwasser“. Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig erklärte, dass ein Krisenstab eingerichtet wurde. Viele Straßen seien mit Schlamm und Steinen bedeckt und derzeit nicht befahrbar.

Österreich: Arriach von der Umwelt abgeschnitten

In der Gemeinde Arriach wurde um 5.30 Uhr ebenfalls eine Zivilschutzwarnung ausgegeben, die gegen 6 Uhr zu einem Zivilschutzalarm ausgeweitet wurde. Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sagte laut APA, in Arriach und anderen Orten in der Region habe es „in nur wenigen Stunden so viel geregnet wie in einem durchschnittlichen gesamten Juni.“

Arriach ist laut ORF derzeit von der Umwelt abgeschnitten. Das Bundesheer versucht demnach, sich einen Weg durch die verschütteten Straßen zu bahnen. Polizeihubschrauber führen währenddessen Erkundungs- und Evakuierungsflüge durch. Bezirkshauptmann Bernd Riepan erklärte, es gebe auch Meldungen von vermissten Personen. „Wir versuchen, mit dem Hubschrauber einen Überblick über die Lage zu bekommen, um schnellstmöglich allfällige Menschenrettungen vornehmen zu können“, sagte er. (ph)