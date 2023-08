Plötzlich Veganer: Zecke löst Fleisch-Allergie aus – Verdachtsfall in Österreich

Von: Johannes Welte

In den USA können zahlreiche Menschen nach einem Zeckenstich kein Fleisch mehr essen. Österreichische Wissenschaftler untersuchen jetzt einen Fall in Europa.

München/Washington, D.C./Wien – Keine Lust mehr auf saftige Steaks und dicke Burger: Ein Bericht der staatlichen Gesundheitsbehörde Center for Disease Control and Prevention (CDC) sorgt in den USA für Aufregung. Immer mehr Menschen werden in den Vereinigten Staaten nach einem Zeckenstich plötzlich zu Veganern.

Plötzlich Veganer: Zecke löst Fleisch-Allergie bei hunderttausend US-Amerikanern aus

Der Bericht der Gesundheitsbehörde spricht von mehr als 110.000 Menschen, die nach dem Verzehr von Rind-, Schweine-, Wild- oder anderem Fleisch von Säugetieren sowie von Milch oder Gelatine unter heftigen allergischen Reaktionen litten. Stunden nach dem Verzehr des Fleisches oder der Milch traten teils schwerwiegende Symptome auf:

Nesselsucht

Übelkeit

Erbrechen

Durchfall

Starke Bauchschmerzen

Atembeschwerden

Schwindel

Schwellungen der Lippen, des Rachens, der Zunge oder der Augenlider

Was den Forschern auffiel: Die Symptome häuften sich in einem Gebiet, in dem die Lone-Star-Zecke auftritt – in den US-Bundesstaaten North Carolina und Tennessee. Tatsächlich waren die Patientinnen und Patienten, welche besagte Allergiesymptome aufwiesen, zuvor von dieser Zecke gestochen worden. Die Forscher fanden heraus: Es handelt sich um eine Allergie gegen das Zuckermolekül Galactose, das die Zecken mit ihrem Stich in den Körper ihres Opfers injizieren.

450.000 US-Amerikaner könnten betroffen sein – Verdachtsfall auch in Österreich

Auch in rotem Fleisch ist die Alpha-Galaktose enthalten, es kommt zu einer Kreuzreaktion. Da der medizinische Zusammenhang erst vor kurzem entdeckt wurde, gehen die Forscher davon aus, dass die Dunkelziffer hoch ist. Und sogar bis zu 450.000 US-Amerikaner von der Allergie betroffen sein könnten, ohne es zu wissen.

Die in Mitteleuropa – also auch in Deutschland – weit verbreitete Holzbock-Zecke (Ixodes ricinus) sondert bei ihrem Stich ebenfalls Alpha-Galaktose ab. Tatsächlich berichten österreichische Mediziner von einem Fall, bei dem ein Mann nach dem Genuss von Fleisch und einem vorherigen Zeckenstich Symptome wie die Opfer der Lone-Star-Zecke in den USA entwickelte.

Der Gemeine Holzbock ist die am weitesten verbreitete Zeckenart Europas. © Marijan Murat/dpa/dpa-tmn

Ähnlicher Fall in Österreich sorgt bei Medizinern für Aufsehen

„Der Patient aß abends ein Steak, medium-rare. Mitten in der Nacht trat ein Nesselausschlag auf und der 51-jährige Patient aus Niederösterreich litt unter Atemnot – eine klassische anaphylaktische Reaktion“, berichtet Prof. Franz Allerberger, Leiter des Geschäftsfeldes Öffentliche Gesundheit der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) laut Wiener klinische Wochenschrift von der allergischen Reaktion, die drei Monate nach dem Stich der Zecke auftrat.

Ein Jahr nach dem ersten Zeckenstich sei der Mann 2018 wieder von einer Zecke gestochen worden. „Es folgten fünf schwere allergische Reaktionen mit Nesselausschlag am ganzen Körper, geschwollenen Händen, Blutdruckabfall, Durchfall, Erbrechen und in manchen Fällen sogar Atemnot.“ Die Symptome seien nachts aufgetreten, stets über mehrere Stunden, nachdem der Mann Rindfleisch gegessen hatte.

Ärzte rieten Patienten zum Verzicht auf Fleisch, Milch und Gummibärchen

Die Symptome klangen dem Mediziner zufolge ohne eine ärztliche Behandlung von alleine ab. Erst nach einer weiteren heftigen Reaktion auf Schweinefleisch, bei der eine Behandlung mit Kortison und intravenös verabreichten Antihistamin notwendig war, wurde der Patient auf die Alpha-Galaktose-Allergie getestet. Die Ärzte rieten dem Patienten dann, künftig auf rotes Fleisch zu verzichten. „Im Einzelfall müssen auch Milch, Gummibärchen und Gelatine-haltige Medikamente vermieden werden“, hieß es weiter.

In Deutschland ist das Thema noch relativ neu, viele Patienten und Mediziner sind noch nicht auf das Alpha-Gal-Syndrom sensibilisiert. „Es gibt hier also eine möglicherweise hohe Dunkelziffer“, sagt die Allergologin Prof. Dr. Uta Jappe vom Forschungszentrrum Borstel des Leibniz Lungenzentrums zu mein-allergie-portal.com. Das könnte sich in nächster Zeit ändern.